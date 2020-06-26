Армин Брогер, генеральный директор дизайнерской компании Arpe представил две новые разработки. Речь идет о модели кресел, которые изготовлены из вторичных материалов. Стулья можно использовать как в помещении, так и снаружи. К тому же они довольно стильны.

Компания была основана еще в 1989 году, сообщает Dezeen.

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Первая модель под названием Adell была создана вместе с консультантом по дизайну на базе фирмы из Барселоны Lievore + Alterr Désile Park. Эти кресла состоят на 80% из гальки и переработанного пластика.

Кресла доступны в различных цветах / Фото Dezeen

Доступны различные цвета, а также комплектация с деревянными или металлическими ножками. Такие стулья можно использовать как снаружи так и внутри помещения.

Существуют также такие варианты / Фото Dezeen

Фирма также предлагает те же стулья, но обитые тканью, и отдельной подставкой для ног.

Компания также реализует проекты для залов ожидания / Фото Dezeen

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Все изделия изготавливаются без использования клея, что позволяет в конце срока эксплуатации сдать на переработку каждый стул.