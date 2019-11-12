Как утеплить балкон изнутри: подбор материалов

С наступлением холодов обладатели балконов все чаще задумываются над его утеплением. Внешнее утепление является более эффективным, однако не всегда возможным. Поэтому универсальным способом сэкономить деньги на отоплении станет внутреннее утепление.

Одной из важнейших проблем часто является выбор материала, ведь магазины предлагают широкий ассортимент материалов.

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Выбор материала для утепления балкона

Экструдированный пенополистирол



Относительно новый материал на рынке / фото: All.biz

Это продукт смешивания гранул полистирола и агента для вспенивания. Отлично удерживает тепло из-за своей пористой структуры. В дырках материала задерживается теплый воздух, который не позволяет проникать внутрь холоду.

Пенополистирол легкий и прочный. Такие качества позволили этому материалу быстро завоевать рынок.

Вспененный полиэтилен



Таким материалом обычно утепляют трубы / фото: Sanpol

В процессе его производства обычный полиэтилен вспенивается с помощью реагента. Продается в рулонах. Главным преимуществом вспененного полиэтилена является его долговечность и безопасность для здоровья. Также этот материал не впитывает влагу.

Пенопласт



Пенопласт легок в своем монтаже / фото: Нордснаб

Самый распространенный и легкодоступный материал. Профессиональные строители отдают предпочтение именно пенопласту. Главное преимущество такого материала – низкая цена.

Однако существует и серьезный недостаток. Пенопласт является легковоспламеняющимся материалом, поэтому стоит помнить о технике безопасности при монтаже и после окончания работ.

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Выделить однозначного победителя нельзя. У всех материалов есть плюсы и минусы, поэтому стоит отталкиваться только от собственных предпочтений и бюджета.

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