Как постелить теплый линолеум дома: пошаговая инструкция – фото

Сегодня нам предлагают множество вариантов для напольного покрытия. И если для большинства комнат в доме лучше всего подходит паркет или ламинат, то на кухне обычно используют керамическую плитку. Несмотря на все преимущества такого покрытия, без дополнительного подогрева плитка будет слишком холодной для комнаты, где жильцы проводят много времени. Какая альтернатива плитке – читайте в материале.

Одной из лучших альтернатив керамической плитке на кухне является теплый линолеум, сообщает Дизайн 24.

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Если вам не хватает денег на подогрев пола на кухне, то предлагаем вам инструкцию по установке теплого линолеума.

Пошаговая инструкция по установке теплого линолеума дома

Демонтаж



Демонтаж можно легко сделать своими руками / фото: Depositphotos

Перед тем как заменить пол на кухне, стоит демонтировать старое покрытие. Срывать надо не только саму плитку, но и старый клей. Таким образом вы не будете уменьшать площадь комнаты и в результате получите ровный пол.

Подготовка



Бетон поможет выровнять пол / фото: Depositphotos

После демонтажа нужно максимально выровнять площадь с помощью свежего бетона. Для этого существуют специальные смеси. Какие именно выбрать – решать вам, ведь самым важным является сам результат, то есть ровная стяжка.

Деревянные плиты



Такие плиты являются хорошим и доступным вариантом напольного покрытия / фото: Depositphotos

Для следующего шага вам понадобятся плиты "OSB" и полиэтиленовая подложка. Купить деревянные панели вы можете в любом специализированном магазине. Полиэтилен стелят под плиты, а сами "OSB" прикручивают с помощью обычных шурупов. Такое покрытие зарекомендовало себя как влагостойкое, также плиты легко монтируются и обеспечивают хорошую звукоизоляцию.

Линолеум



Не забудьте про плинтус / фото: Depositphotos

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На этом этапе можно уверенно стелить сам линолеум и устанавливать плинтуса. Такой пол хоть и не способен согреть, однако не будет терять комнатной температуры и сохранять тепло в доме.