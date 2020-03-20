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В Дубае построят пешеходный мост возле самого высокого здания мира – фото

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Архитекторы фирмы IJP обнародовали проект моста, который должен соединить две башни, одна из которых самая высокая в мире. Дизайн моста разработан в результате вдохновения традиционной исламской культурой.

О пешеходном мосте между Дубай-Крик-Башня и Дубай-Крик-Харбор, пишет Archdaily.

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Мост в Дубае простирается над рукотворным каналом недалеко от центра города. Сочетая современность и традиции Дубаи, проект образует "трехмерный каркас из стали для создания легкой, облакоподобный структуры, что плывет над каналом".


Пешеходный мост должен стать украшением города / фото: Archdaily

В этом смысле мост выражает состояние гармонии между новым и традиционным, между технологией, историей искусства и исламской культурой,
– рассказал основатель компании Джордж Легендр.

Нижняя часть моста дает тень от солнечного тепла для пешеходов, тогда как верхний уровень создает городов для путешествий, для тележек для гольфа и велосипедистов.

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Так будет выглядеть мост на расстоянии / фото: Archdaily

Мы стремились создать одновременно изысканный и деликатный мост, который был бы знаковым для города,
– пояснил Джордж Легендр. 

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Дизайн Идеи для экстерьера ОАЭ Архитектура
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