В Германии предложили превратить берлинский аэропорт на больницу – фото

Немецкий архитектор Бенедикт Хартл предложил превратить новый аэропорт Берлина на "Супербольницу" для больных коронавирусом. В министерстве здравоохранения не исключают такого предложения.

О концепции "Супербольницы" пишет Archdaily.

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Аэропорт начали строить еще в 2006 году, однако принимать самолеты в ближайшее время он не сможет из-за ограничений авиаперелетов в стране.



Авиаперелеты сейчас почти не выполняются / фото: Archdaily

Сегодня этот аэропорт может помочь,

– рассказал Бенедикт Хартл.

Терминалы аэропорта, размещенные на 1470 гектарах, могут гарантировать, что пациенты будут полностью изолированы и не будут контактировать с другими.

Можно разместить много таких боксов на территории аэропорта / фото: Archdaily

Кроме того, одно главное здание, площадью 220 тысяч квадратных метров, может предложить много места для оказания неотложной медицинской помощи.

Министерство здравоохранения Германии не исключает создания такой больницы в любом аэропорту страны, если ситуация с пандемией будет только ухудшаться.

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Большое пространство позволяет рассматривать различные варианты / фото: Archdaily

"COVID-19 Superhospital BER", будет оборудован круглыми модульными кабинами, состоящими из простых стальных профилей с настилами.

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