В Японии построили белоснежный жилой дом без окон – фото

Японская компания FujiwaraMuro Architects спроектировала минималистический дом без окон, но с прозрачным встроенным гаражом, чтобы привлекать внимание к автомобилю владельца.

Минималистическая резиденция расположена в центре города Такамацу, пишет Dezeen.

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Клиент просил, чтобы здание занимало как можно больше места, обеспечивало конфиденциальность, имело встроенный гараж, который демонстрировал бы их автомобиль, и железобетонную конструкцию с простой отделкой, а не фактурными интерьерами из дерева и других материалов,

– рассказали в компании.



Гараж должен акцентировать внимание на автомобиле владельца / фото: Dezeen

Внутри дом в Такамацу есть три спальни и две ванные комнаты, которые расположены вокруг пустой сердцевины.

В основе атриума расположена гостиная и столовая открытого плана, которая образует сердце дома.



Дизайн оформлен в стиле минимализм / фото: Dezeen

Как и внешний вид дома, внутренняя отделка является белой и минималистичной для сохранения фокуса на автомобиле, который стоит во встроенном гараже. Двери сделаны из стекла.

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В середине дома пусто / фото: Dezeen

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