В Китае открыли школу-лабиринт с внутренними дворами – фото

В китайском городе Нинбо открыли "безопасную" школу-лабиринт, которая имеет 5 внутренних дворов, 4 этажа и большое количество лестниц и коридоров, которые соединяют здание.

Об архитектурном чуде из Поднебесной пишет Archdaily.

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Это здание построено по "закрытому плану".



Школа имеет много внутренних двориков / фото: Dezeen

В таком дизайне школы классные комнаты, административные кабинеты и другие помещения располагаются вокруг границы участка таким образом, чтобы сформировать внутренний двор и в нем обустроить большие общественные помещения. В результате общественный двор здесь играет роль стержня школьного пространства.



Вид комплекса сверху / фото: Dezeen

Все помещения соединены большим количеством лестниц и переходов для удобства учащихся.

Преимущества такого строительства

Использование пространства

Сегодня важным фактором является эффективное использование пространства. Такой способ строительства как нельзя лучше помогает максимально привлечь каждый сантиметр участка.

Облик города

Так как двор не обустраивали перед фасадом школы, сохраняется архитектурная красота города. Таким образом создан полноценный архитектурный ансамбль, который гармонично вписывается во внешний вид города.

Безопасность



Такой тип строительства становится все популярнее / фото: Dezeen

Режим внутреннего двора помогает формировать у учащихся чувство пространственной принадлежности и безопасности внутри. Также закрытое пространство помогает чувствовать единство ученикам и учителям.

Недостатки строительства

Ощущение замкнутости

Закрытые пространства имеют и свои недостатки. Чаще всего такие школы становятся проблемой для учащихся с болезнями, которые связаны с тесным пространством.

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Солнечный свет



На некоторых площадках света достаточно / фото: Dezeen

Еще одним минусом закрытого типа архитектуры является малое количество солнечного света. В этой школе проблему света решают путем обустройства фасада "Оригами", который под определенным углом пропускает свет внутрь.

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