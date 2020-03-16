В Китае старый цементный завод превратили в уютное жилище – фото

Архитектурная компания ZMY Design превратила старый цементный завод на юго-востоке Китая на спокойный дом. Оформили помещение в минималистическом стиле.

Дом обустроили в портовом городе Сямэнь, пишет Dezeen.

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Жилье разместили в двух цилиндрических помещениях. Здесь сохранился бетонный потолок, а пол покрыт дубовым деревом.



Минимализм является трендовым стилем сегодня / фото: Dezeen

Стены в помещении до сих пор сохраняют бледно-серый цвет, который имеет целью вызвать "суровый характер" резиденций, древних китайских деревень.

Дом – это самое интимное место для нас, которому не надо нести сложных ожиданий от внешнего мира,

– рассказали в ZMY Design.



Кухня состоит из грубой деревянной мебели / фото: Dezeen

Само здание было заброшено в течение нескольких лет и в значительной степени негостеприимным. Кое-где старый завод был заполнен мусором.

Жители дома также имеют возможность подняться на террасу, которая расположена на крыше.



В спальне есть большие панорамные окна / фото: Dezeen

В каждой комнате растут деревья, которые посажены в горшки, а свободное пространство обеспечивает малое количество мебели. К примеру в спальне есть только матрас и белая лампа для чтения, которая закреплена на стене.

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Терраса тоже в форме цилиндра \ фото: Dezeen

Лучший дизайн стремится служить разуму – это суровый, но глубокий, простой, но длительный, и способный поставить тело и ум в комфортное состояние,

– комментируют в компании.

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