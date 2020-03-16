В Китае старый цементный завод превратили в уютное жилище – фото
Архитектурная компания ZMY Design превратила старый цементный завод на юго-востоке Китая на спокойный дом. Оформили помещение в минималистическом стиле.
Дом обустроили в портовом городе Сямэнь, пишет Dezeen.
Похоже: В Тайване старый торговый центр превратили в общественный бассейн – фото
Жилье разместили в двух цилиндрических помещениях. Здесь сохранился бетонный потолок, а пол покрыт дубовым деревом.
Минимализм является трендовым стилем сегодня / фото: Dezeen
Стены в помещении до сих пор сохраняют бледно-серый цвет, который имеет целью вызвать "суровый характер" резиденций, древних китайских деревень.
Дом – это самое интимное место для нас, которому не надо нести сложных ожиданий от внешнего мира,
– рассказали в ZMY Design.
Кухня состоит из грубой деревянной мебели / фото: Dezeen
Само здание было заброшено в течение нескольких лет и в значительной степени негостеприимным. Кое-где старый завод был заполнен мусором.
Жители дома также имеют возможность подняться на террасу, которая расположена на крыше.
В спальне есть большие панорамные окна / фото: Dezeen
В каждой комнате растут деревья, которые посажены в горшки, а свободное пространство обеспечивает малое количество мебели. К примеру в спальне есть только матрас и белая лампа для чтения, которая закреплена на стене.
Читайте также: Архитектурная компания использует старые бочки для облицовки фасада – фото
Терраса тоже в форме цилиндра \ фото: Dezeen
Лучший дизайн стремится служить разуму – это суровый, но глубокий, простой, но длительный, и способный поставить тело и ум в комфортное состояние,
– комментируют в компании.
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке