В Лондоне переоборудовали дом, использовав списанный материал – фото

Списанные материалы вперемешку с яркими стенами стали главной фишкой двух лондонских квартир в викторианском стиле. Дизайном занималась фирма Studio 30 Architects.

Проект называется Relett House, пишет Dezeen.

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Дома имеют по два этажа. На первом есть прихожая, кабинет и коридор с извилистой лестницей. На втором – ванная и три спальни. Также в мансарде обустроена четвертая спальня.



Дом стал более экологичным / фото: Dezeen

Также здесь создана детская игровая зона рядом с подвальными помещениями, освещенными через окно, которое выходит на дорожку у входа в дом. Конечно, в середине есть большая гостиная, кухня и обеденная зона.



Из гостиной открывается прекрасный вид / фото: Dezeen

Ярко-красные двери ведут на задний двор и в сад.

Перила из драпированного бруса соединяют все этажи и визуально повторяют историю зданий,

– рассказали в Studio 30 Architects.



Дверы выходят в сад / фото: Dezeen

Внимание привлекает старый столярный стол, который стал островком на кухне.

Мебель в спальне тоже изготовлена из использованной древесины.



Осовремененный викторианский стиль по нраву британцам / фото: Dezeen

Для ощущения современности главная ванная комната первого этажа покрашена и обложена плиткой горизонтальными полосами зеленого и розового цвета. Меньшая ванна сочетает мелкую белую плитку и черно-желтые вставки.

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Ванная тоже вышла строгой / фото: Dezeen

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