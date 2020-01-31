В Лос-Анджелесе построят необычный жилой дом: фото причудливого здания

Архитектурная фирма Morphosis разработала в Лос-Анджелесе 15-этажный дом. Проект предусматривает наличие угловой белой конструкции, "обнимающей" стеклянную башню, покрытую растениями.

Фирма также переделает известную "The Viper Room" – площадку, основанную Джонни Деппом на месте будущего строительства, пишет Dezeen.

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8850 Sunset (название здания – 24 канал) – это как ответ на историю места, так и модель для будущих городских разработок, которые соединят коммерческую, социальную и жилищную жизнь при взаимодействии с общественностью,

– пояснил Том Мейн, основатель Morphosis.



Проект очень амбициозный / фото: Dezeen

Амбициозный проект имеет площадь 239 тысяч квадратных футов (22 203 квадратных метра) и состоит из двух самостоятельных башен: одна покрыта зеленью, а вторая завернута в белую облицовку. Белая конструкция изогнута от основания стеклянной башни и тянется вверх, где они снова сходятся.

Дом будет содержать жилые помещения, кондоминиумы, конференц-залы, роскошный отель и торговые помещения. Также в проекте предусмотрена огромная терраса.



Архитекторы оставили просвет между башнями, чтобы сохранить вид на город / фото: Dezeen

Подходя к этому проекту, мы хотели, чтобы дизайн показывал дух того, что делает бульвар Sunset знаковым пунктом назначения, каким он есть. В то же время проект будет подталкивать к Лос-Анджелесу образца XXI века, который зеленее, плотнее, устойчивее и ориентирован на пешеходов,

– сказал Мейн.

В зеленой части здания разместятся квартиры, а в белой – отель.

Фирма намерена использовать высокоэффективное стекло и изоляционный фасад на внешней стороне здания, чтобы минимизировать использование энергии для достижения этой цели.

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Пространства внутри здания также разработаны для использования естественной вентиляции / фото: Dezeen

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