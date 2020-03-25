В Мексике обустроили магазин посреди джунглей – фото
На полуострове Юкатан, что в Мексике, бутик AZULIK Tulum обустроил свой магазин на площади посреди зарослей джунглей. Модная одежда, ювелирные изделия и предметы декора можно приобрести практически под открытым небом.
О дружественном к окружающей среде бутике написали в Archdaily.
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Конструкция новой торговой площади адаптирует ее к естественной конфигурации земли, предлагает ходить босиком по полированной бетонной обработке. Пространство оснащено пешеходными дорожками и пандусами над водой, туннелями из природных листьев, пространствами с сетками и внутренней растительностью.
Некоторые павильоны имеют деревянную крышу / фото: Archdaily
Уважение к природе – главный идеал дизайнерского предложения, природа была здесь перед человечеством и будет после.
Бетонный пол должен напоминать землю / фото: Archdaily
Обязательное условие сохранения всех деревьев внутри пространства дало возможность строить вокруг природы, уважая ее и учиться у нее,
– рассказали представители бутика.
Также в бутике много зеркал / фото: Archdaily
Бетон повторяет естественную форму земли внизу и расположен по всему пространству, превращаясь в мебель.
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Дождь легко проникает внутрь / фото: Archdaily
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