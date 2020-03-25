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В Мексике обустроили магазин посреди джунглей – фото

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На полуострове Юкатан, что в Мексике, бутик AZULIK Tulum обустроил свой магазин на площади посреди зарослей джунглей. Модная одежда, ювелирные изделия и предметы декора можно приобрести практически под открытым небом.

О дружественном к окружающей среде бутике написали в Archdaily.

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Конструкция новой торговой площади адаптирует ее к естественной конфигурации земли, предлагает ходить босиком по полированной бетонной обработке. Пространство оснащено пешеходными дорожками и пандусами над водой, туннелями из природных листьев, пространствами с сетками и внутренней растительностью.


Некоторые павильоны имеют деревянную крышу / фото: Archdaily

Уважение к природе – главный идеал дизайнерского предложения, природа была здесь перед человечеством и будет после.


Бетонный пол должен напоминать землю / фото: Archdaily

Обязательное условие сохранения всех деревьев внутри пространства дало возможность строить вокруг природы, уважая ее и учиться у нее,
– рассказали представители бутика.


Также в бутике много зеркал / фото: Archdaily

Бетон повторяет естественную форму земли внизу и расположен по всему пространству, превращаясь в мебель.

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Дождь легко проникает внутрь / фото: Archdaily

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Мексика Идеи для экстерьера Идеи для интерьера Дизайн Архитектура
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