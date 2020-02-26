Из-за коронавируса: в Милане перенесли известную выставку дизайнерской мебели

Выставку мебели Salone del Mobile, которая является крупнейшей и важнейшей в мире, перенесли на июнь из-за вспышки коронавируса Covid-19.

О таком решении объявили организаторы выставки, пишет Dezeen.

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Ежегодно выставка проходит в промежутке между 21 и 16 апреля.

Учитывая чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, было принято решение о переносе будущей выставки Salone del Mobile,

– говорится в сообщении.

Вашему вниманию фото с Salone del Mobile в прошлом году



В прошлом году выставка была посвящена преимущественно офисной мебели​ / фото: Tecnospa



По мнению организаторов, представление об офисной фурнитуре устарели / фото: Tecnospa

Представленные модели также отличаются многофункциональностью / фото: Tecnospa

Что известно о выставке Salone del Mobile

крупнейшая выставка мебели в мире;

дебют ярмарки состоялся в 1961 году, с тех пор выставка стала ежегодной;

площадь выставочных залов составляет 210 тысяч квадратных метров.

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Наибольшее количество больных в итальянских регионах Ломбардия и Венето.

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