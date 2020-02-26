Из-за коронавируса: в Милане перенесли известную выставку дизайнерской мебели
Выставку мебели Salone del Mobile, которая является крупнейшей и важнейшей в мире, перенесли на июнь из-за вспышки коронавируса Covid-19.
О таком решении объявили организаторы выставки, пишет Dezeen.
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Ежегодно выставка проходит в промежутке между 21 и 16 апреля.
Учитывая чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, было принято решение о переносе будущей выставки Salone del Mobile,
– говорится в сообщении.
Вашему вниманию фото с Salone del Mobile в прошлом году
В прошлом году выставка была посвящена преимущественно офисной мебели / фото: Tecnospa
По мнению организаторов, представление об офисной фурнитуре устарели / фото: Tecnospa
Представленные модели также отличаются многофункциональностью / фото: Tecnospa
Что известно о выставке Salone del Mobile
- крупнейшая выставка мебели в мире;
- дебют ярмарки состоялся в 1961 году, с тех пор выставка стала ежегодной;
- площадь выставочных залов составляет 210 тысяч квадратных метров.
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Какова ситуация с коронавирусом в Италии?
По состоянию на 25 февраля уже известно о 322 случаях заражения, 18 человек находятся в реанимации. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах.
Наибольшее количество больных в итальянских регионах Ломбардия и Венето.
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