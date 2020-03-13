В Португалии в дымоходе маленького домика обустроили цветную душевую башню – фото
В узкой шахте дымохода маленького домика в Португалии обустроили ванную комнату и душ. Сама шахта снаружи раскрашена интересными узорами.
Об очередном проекте архитектурной компании Fala Atelier пишет Dezeen.
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Небольшой двухэтажный домик с монументальным душем так и назвали "Маленький домик с монументальным душем".
Сам дом построен много лет назад / фото: Dezeen
Высокая башня стоит в парадоксальной независимости, отказываясь быть серьезной, делая смелые формальные заявления,
-– описала проект представительница архитектурной компании.
Фасад дома компания решила не менять. Однако же покрасили дверной проем и окна в яркий цвет.
Внутри два этажа дома создают отдельные четкие пространства – кухня, гостиная и обеденная зона на первом этаже и спальня наверху.
Два этажа соединяются металлической круглой лестницей / фото: Dezeen
На уровне первого этажа в башне расположен небольшой туалет, а на втором расположены душ и второй туалет.
Сверху башня имеет небольшой просвет, который освещает душ днем.
Отверстие призвано добавить эпичности проекту / фото: Dezeen
Внутренние пространства определяются простой палитрой цветов и узоров. Белые стены, полосатые деревянные полы, сочетание белого мрамора и мятно-зеленые столярные изделия,
– рассказала о дизайне интерьера душевой кабины представитель компании.
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Так башня выглядит на втором этаже / фото: Dezeen
Архитектурная компания Fala Atelier постоянно экспериментирует с геометрическими фигурами, а большинство их творений нашли свое воплощение в городе Порту.
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