В Роттердаме дизайнеры представили странные стулья – фото
В Нидерландах состоялась ярмарка дизайнерских проектов Object Rotterdam. Были представлены надувные стулья, напечатанные и 3D принтере, и другие новинки, которые призваны перевернуть ваше представление о классическом способе "посидеть с друзьями".
6 лучших работ отобрала Анна Уинстон, пишет Dezeen.
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Дизайнерские стулья всегда отличаются необычностью, однако на некоторых даже банально неудобно сидеть.
6 самых странных стульев с ярмарки Object Rotterdam
Кожаные надувные стулья
Идея заключается в приспособлении к современному образу жизни. Кожа позволит изделию прослужить дольше.
Я считаю, что надувные изделия имеют потенциал, чтобы соответствовать нашему нынешнему образу жизни, который становится все более кочевым,
– пояснила автор образца.
Разработанные молодым дизайнером из Эйндховена Сатоми Миносима / фото: Dezeen
"Напечатанное" кресло DMS-6
Разработанный как человеком, так и машиной
Китайская фирма для 3D-печати Shining3D попросила Маттео Даль Лаго разработать продукт, который мог бы показать потенциал печати технологии SLA.
По словам Дель Лаго, каждый фрагмент на кресле является уникальным / фото: Dezeen
"Поцарапанная Земля"
Все табуреты являются керамическими, и изготовлены из пенопласта. Каждый табурет – это цвет материала, который используется для его создания. Технология не требует добавления глазури, пигмента или краски.
Каждый из стульев имеет уникальную форму / фото: Dezeen
Диван из поддонов
Жарли Велдман предлагает пересмотреть свое отношение к обычным деревянным поддонам.
Один из поддонов изготовлен из кожи, которая со временем изменит свой цвет / фото: Dezeen
Стул с старой мебели от IKEA
Даан Снипп выкупил в комиссионном магазине старый диван от IKEA за 25 евро, разобрал его и создал собственный стул из деталей. Сидение и спинка изготовлены из ДСП панелей, которые тоже от старого дивана.
Изготовление одного изделия занимает всего час / фото: Dezeen
"Спущенный" стул
Готовый стул дизайнер бросил в густую эпоксидную форму. Готовый слепок стула заполнили пеной, а потом обтянули кожей.
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Копия обычного стула призвана задуматься над ценностью материальных вещей / фото: Dezeen
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