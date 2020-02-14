В Роттердаме дизайнеры представили странные стулья – фото

В Нидерландах состоялась ярмарка дизайнерских проектов Object Rotterdam. Были представлены надувные стулья, напечатанные и 3D принтере, и другие новинки, которые призваны перевернуть ваше представление о классическом способе "посидеть с друзьями".

6 лучших работ отобрала Анна Уинстон, пишет Dezeen.

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Дизайнерские стулья всегда отличаются необычностью, однако на некоторых даже банально неудобно сидеть.

6 самых странных стульев с ярмарки Object Rotterdam

Кожаные надувные стулья

Идея заключается в приспособлении к современному образу жизни. Кожа позволит изделию прослужить дольше.

Я считаю, что надувные изделия имеют потенциал, чтобы соответствовать нашему нынешнему образу жизни, который становится все более кочевым,

– пояснила автор образца.



Разработанные молодым дизайнером из Эйндховена Сатоми Миносима / фото: Dezeen

"Напечатанное" кресло DMS-6

Разработанный как человеком, так и машиной

Китайская фирма для 3D-печати Shining3D попросила Маттео Даль Лаго разработать продукт, который мог бы показать потенциал печати технологии SLA.



По словам Дель Лаго, каждый фрагмент на кресле является уникальным / фото: Dezeen

"Поцарапанная Земля"

Все табуреты являются керамическими, и изготовлены из пенопласта. Каждый табурет – это цвет материала, который используется для его создания. Технология не требует добавления глазури, пигмента или краски.



Каждый из стульев имеет уникальную форму / фото: Dezeen

Диван из поддонов

Жарли Велдман предлагает пересмотреть свое отношение к обычным деревянным поддонам.



Один из поддонов изготовлен из кожи, которая со временем изменит свой цвет / фото: Dezeen

Стул с старой мебели от IKEA

Даан Снипп выкупил в комиссионном магазине старый диван от IKEA за 25 евро, разобрал его и создал собственный стул из деталей. Сидение и спинка изготовлены из ДСП панелей, которые тоже от старого дивана.



Изготовление одного изделия занимает всего час / фото: Dezeen

"Спущенный" стул

Готовый стул дизайнер бросил в густую эпоксидную форму. Готовый слепок стула заполнили пеной, а потом обтянули кожей.

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Копия обычного стула призвана задуматься над ценностью материальных вещей / фото: Dezeen

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