В США наградили лучшие варианты интерьера офисных зданий – фото

Престижный американский институт архитекторов (АІА) объявил победителей наград в области внутренней архитектуры. Отметили лучшие варианты интерьера для офисных зданий. Среди лучших – офис Google.

В этом году определили 7 победителей – все здания расположены в США, пишет New Atlas.

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Жюри выбирало проекты принимая во внимание "достижения дизайна вместе с ощущением места и цели, экологии и истории".

Победители конкурса интерьеров офисных зданий

Офис Google, Калифорния



Здание разработано таким образом, чтобы в офис попадало как можно больше солнечного света / фото: AIA

Офис компании Ford Нью-Йорк



После реконструкции здание стало прозрачнее и инклюзивнее / фото: AIA

Музей стекла в Нью-Йорке



Музей раскинулся на площади в 2 тысячи 415 метров квадратных / фото: AIA

Публичная библиотека в Чикаго



Когда-то в этом помещении была телевизионная студия / фото: AIA

Шоколадная фабрика "Данделион", Сан Франциско



Шоколад на фабрике могут попробовать все желающие / фото: AIA

Массачусетский музей современного искусства



Фишкой интерьера является большое количество колонн / фото: AIA

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Музыкальный университет Айовы



На территории университета расположен концертный зал на 700 мест / фото: AIA

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