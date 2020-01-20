В США наградили лучшие варианты интерьера офисных зданий – фото
Престижный американский институт архитекторов (АІА) объявил победителей наград в области внутренней архитектуры. Отметили лучшие варианты интерьера для офисных зданий. Среди лучших – офис Google.
В этом году определили 7 победителей – все здания расположены в США, пишет New Atlas.
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Жюри выбирало проекты принимая во внимание "достижения дизайна вместе с ощущением места и цели, экологии и истории".
Победители конкурса интерьеров офисных зданий
Офис Google, Калифорния
Здание разработано таким образом, чтобы в офис попадало как можно больше солнечного света / фото: AIA
Офис компании Ford Нью-Йорк
После реконструкции здание стало прозрачнее и инклюзивнее / фото: AIA
Музей стекла в Нью-Йорке
Музей раскинулся на площади в 2 тысячи 415 метров квадратных / фото: AIA
Публичная библиотека в Чикаго
Когда-то в этом помещении была телевизионная студия / фото: AIA
Шоколадная фабрика "Данделион", Сан Франциско
Шоколад на фабрике могут попробовать все желающие / фото: AIA
Массачусетский музей современного искусства
Фишкой интерьера является большое количество колонн / фото: AIA
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Музыкальный университет Айовы
На территории университета расположен концертный зал на 700 мест / фото: AIA
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