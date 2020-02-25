В Таиланде построили классную комнату с "открытыми" стенами – фото

Архитектурная студия Pareid и студенты местного университета спроектировали классную комнату с "открытыми стенами" около двух водозаборных башен. Таким сыном ученикам хотят продемонстрировать важность воды.

При строительстве также учитывали фактор сложных климатических условий в Таиланде, пишет Dezeen.

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Под школой также размещены помпы, которые только усиливают присутствие воды во время обучения.



Погодные условия заставляют тайцев устанавливать в помещениях вентиляционные системы / фото: Dezeen

Проект расположен в сельской части Таиланда, где проточная вода не всегда доступна,

– рассказывает соучредитель студии Хадин Чарбель.



Экстерьер помещения отличается яркими цветами / фото: Dezeen

Из-за отсутствия привычных стен, ученики имеют возможность постоянно видеть воду. На решение взять за основу именно этот проект также повлияла постоянная жара в стране. "Открытые" стены позволяют воздуху свободно циркулировать по комнате.



Максимальная длина каждого элемента составляет 4 метра / фото: Dezeen

Основная конструкция помещения состоит из металлического каркаса. Крыша стоит на столбах, которые внешне похожи на электрические.

Чтобы придать зданию оригинальности, архитекторы решили использовать красный каркас, который увенчан фиолетовыми цинковыми панелями и красными навесами.

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Сам класс расположен на территории обычной местной школы / фото: Dezeen

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