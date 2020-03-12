В Тайване старый торговый центр превратили в общественный бассейн – фото
Остатки старого торгового центра в Тайване превратили в общественный бассейн. Старые стены призваны стать частью общественного пространства.
О "пышной лагуне" в городе Тайнань позаботилась архитектурная компания MVRDV, пишет Dezeen.
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Представители архитектурной компании, которая предложила не разбирать остатки торгового центра, назвали свою идею увлекательной.
Остатки были проинспектированы на прочность / фото: Dezeen
Во время Тайнанской весны люди могут купаться в заросших останках торгового центра. Дети вскоре будут купаться в руинах прошлого – насколько это фантастически,
– сказал один из основателей компании Вини Маас.
По мнению основателя компании, Тайнань очень серый город. А джунгли прямо в центре дадут больше вдохновения его жителям.
Дети гуляют по всем уровням помещения / фото: Dezeen
Старый торговый центр носил когда-то название "China-Town", и был построен над старой гаванью города в 1983 году. Однако много лет назад здание вывели из эксплуатации.
"Пышная лагуна Тайнань" была встроена в прежнюю подземную зону парковки торгового центра, расположенную ниже уровня улицы.
Сегодня здесь обустроено общественное пространство / фото: Dezeen
Его окружают растения, детские площадки, места для сбора и аркады, сделанные из фундаментов торгового центра.
По информации MVRDV, проект разработан так, чтобы предлагать места для отдыха, пригодные для всех сезонов.
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Вид сверху / фото: Dezeen
Например, в лагуне будет постоянно меняться уровень воды в ответ на сезон дождей и засухи, а в летние месяцы туман водяного пара будет испаряться из-за высокой температуры независимо от степени кондиционирования воздуха.
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