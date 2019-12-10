Дизайн ванной в белых тонах: особенности стиля и варианты оформления

Для многих белоснежная ванная комната является символом чистоты и изысканности. Сегодня существует множество вариантов воплощения мечты о ванной в светлых оттенках. Особенности такого дизайна и варианты его оформления – в нашем материале.

Сплошной белый цвет гармонично смотрится не только в больших ваннах, но и в маленьких. В таком случае самая влажная комната в доме будет казаться светлой.

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Особенности дизайна ванной в белых цветах

Сопутствующие цвета



Серый цвет немного разгрузит ослепительную белизну комнаты / фото: Агромат

Если белоснежная комната кажется вам слишком стерильной и неуютной, то можно добавить немного желтоватого оттенка в общую палитру. Цвет солнца придаст ощущение тепла, синий и серый оттенок наоборот будут иметь охлаждающий эффект.

Популярным остается вариант с черно-белыми цветами.

Стены

Здесь, бесспорно, лучше всего подойдет керамическая плитка с глянцевой поверхностью или влагостойкие панели. Всегда хорошим вариантом является комбинирование материалов. Это придаст интерьеру большую живость и динамичность.

Сегодня существует много вариантов сочетания плитки разного размера. Крупноформатный кафель комбинируют с мелкой мозаикой, на пол часто ставят керамогранит. Обычно пол в белой ванной темнее, чем стены. Хорошо гармонируют с другими молочный или кремовый цвет.

Сантехника



Темные акценты всегда гармонично смотрятся в белых ваннах / фото: Агромат

В классических вариантах дизайна ванной комнаты сантехника белого цвета. Конечно, это лишь способствует "белизне" вашей комнаты. Но интересным вариантом будет добавить умывальник или унитаз более темных оттенков.

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Освещение



Пол рекомендуют оставлять на несколько тонов темнее / фото: Pinterest

Хотя в самой комнате в светлых тонах уже достаточно света, отсутствие окна может сыграть с вами злую шутку. Лучшим вариантом будет перестраховаться и добавить больше светильников и ламп. Рекомендуется установить как можно больше различных видов подсветки, зеркал и стеклянных элементов, которые наделят пространство легкостью.

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