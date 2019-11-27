Дизайн ванной в серых тонах: что надо учесть – фото
Серый – эффектный, лаконичный, строгий и благородный. Именно поэтому этот цвет все чаще становится основным в чертежах дизайнеров ванных комнат. Сомневаетесь, подойдет ли этот цвет вашей ванной? Наш материал развеет все сомнения.
Серую плитку часто можно обнаружить в ванных комнатах таких стилей, как европейский минимализм, лофт и ар-деко. Серая плитка придает интерьеру строгий и суровый вид, что тоже очень актуально для создания атмосферы всех этих стилей.
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Варианты дизайна в серых тонах
При использовании крупной плитки, швы затирают в тон с ней, чтобы создать иллюзию монолитной поверхности.
Монолитная серая поверхность выглядит достаточно гармонично / фото: Интерьер
Если кафель похож на металл или бетон, то он идеально вписывается в промышленно-урбанистическую атмосферу. То есть всем известный лофт. В этом случае его комбинируют с кирпичом или даже деревом.
Лофту присущи "рубленые" стены / фото: Pineinterest
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Для ар-деко хорошо подойдет серая плитка с имитацией камня и металла, а также с благородным дымчатым оттенком. Такая облицовка точно добавляет интерьеру солидности и респектабельности, не позволяя отклоняться в сторону роскоши, а оставаться в рамках элегантной сдержанности.
Минимализм в ванной предполагает крупную плитку / фото: Интерьер
Также можно попробовать комбинировать серую плитку со светлой, лучше с белой. Хотя также есть привлекательные варианты с красным или зеленым цветом.
Хороший пример сочетания разных цветов для контраста / фото: Новый дом
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