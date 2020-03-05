Ванная комната в черном цвете: стили и варианты сочетания оттенков – фото

Черный цвет один из самых популярных в интерьере ванных комнат. Риск испортить ванну из-за чрезмерной мрачности, применив черный цвет, действительно существует. Однако не стоит бояться, ведь черный давно используется как беспроигрышная база в большинстве современных стилей. Для каких именно подойдет черный и с чем его можно совместить – читайте в нашем материале.

Учтите еще и то, что черный цвет никогда не выйдет из моды.

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С какими цветами сочетается черный

черный с красным – одна из самых интересных пар. Разбавить такой дуэт можно белым или бежевым;

черно-белый – классическая основа для любых интерьеров;

роскошно будет выглядеть черный с золотым или серебряным;

необычный вариант – с желтым и оранжевым;

также черный удачно дополняет розовый, зеленый и поможет нивелировать холод синего.

В каких стилях применяется черный цвет

Лофт



Лофт начинался как гаражный стиль / фото: 5DOM

Традиционный лофт – это сочетание простоты и функциональности. Ванны в таком стиле лаконичные и не пестрят лишним декором. Необработанные фактуры, неприкрытые коммуникации, бетон, небрежная влагостойкая штукатурка или кирпичная кладка – идеально подойдут для ванной.

Классический стиль



Классика предполагает пышность форм и плавные линии / фото: Trizio

Хотя сегодня в моде минималистичные стили, классика не состарится никогда. Черная классическая ванная комната базируется на черно-белых контрастах. Обычно это не стерильный белый, а молочный, кремовый или цвет слоновой кости. Также не забывайте, что стиль нуждается в дорогой на вид сантехнике.

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Арт-деко



Важный элемент – наличие больших зеркал в хромированной раме / фото: 5DOM

Много стеклянных поверхностей, стали и мрамора. Монументальный пол и стены помеченные узорами, а также черно-белый шахматный способ отделки помещения – основные характеристики Арт-деко.

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