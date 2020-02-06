Дизайн ванной комнаты в красном цвете: особенности и с какими тонами стоит сочетать

Классические светлые или темные тона хотя и подходят многим, однако слишком простые. Именно поэтому, все больше людей задумываются над использованием ярких цветов, среди которых главное место занимает красный. Как не переборщить с ним, с какими тонами красный лучше сочетать, и какие существуют особенности такого дизайна – в нашем материале.

Стоит помнить, что красный цвет может вызвать усталость или даже агрессию, если злоупотреблять им в интерьере.

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Какие особенности дизайна красной ванны



Плитка большого размера – тренд последних лет / фото: Remontu

Светлые тона

Светлый оттенок красного не только стимулирует подсознание к творчеству, но и поможет визуально расширить пространство комнаты

Зеркала



Зеркало создаст иллюзию бесконечной комнаты / фото: T1ua

Использование зеркал – еще один прием, который популярен в ваннах с красным дизайном. Особенно, если это касается маленьких комнат.

Полосы

Хороший способ "разбавить" однотонность – добавить горизонтальные или вертикальные полосы из плитки другого цвета.

С какими цветами лучше оформлять интерьер красной ванны

Белый



Белую плитку в таком случае лучше использовать с орнаментом / фото: Уралкафель

Именно белый цвет служит хорошим фоном для основных тонов.

Перед ремонтом сравните размеры ванной с цветной нагрузкой. Для небольших помещений наиболее актуальным является сочетание белого и красного в равном количестве. Для больших комнат желательно отдать предпочтение одному из цветов.

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Черный



Крошечная ванная – не лучшая для использования черного / фото Интерьер

Сочетание черного и красного цвета является достаточно смелым решением. Выбирая соотношение не забывайте, что всегда существует вероятность сделать комнату слишком мрачной.

Лучше всего такое решение подойдет для больших комнат, но и в этом случае нужно подобрать правильное освещение. В маленьких ваннах актуальными будут только вкрапления черного.

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