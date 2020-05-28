Вдохновившись вышивкой: в китайском шоуруме появился "переплетенный" дизайн потолка – фото

В деловом квартале города Чэнду, что в Китае, открыли новый шоурум с интересным интерьером. Элементы отделки помещения здесь переплетены между собой, что является совершенно нехарактерным для тамошних норм дизайна интерьера.

Общая площадь проекта составляет около 400 квадратных метров, пишет Archdaily.

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В целом интерьер оформлен в белых тонах с деревянными вставками. По такому же принципу оформляли дизайн потолка выставочного зала.



Здесь обычно проходят выставки продуктов питания / Фото Archdaily

По словам дизайнеров, они вдохновились взаимопроницаемой формой вышивки шелковыми нитями, представляя гигантский переплетенный гобелен. Такое решение также служит как интересное декоративное освещение.

Проектировщики выбрали белый искусственный камень, отделку деревом и медь, которые обусловили цветовую гамму интерьера.



Цвет имеет символическое значение для дизайнеров / Фото Archdaily

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Использование меди символизирует золото. Ведь золотой – это цвет птицы бога солнца, который по легенде жил неподалеку от Чэнду.

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