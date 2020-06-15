В Аргентине архитекторы спроектировали и воплотили в жизнь двухэтажный дом. Основными строительными принципами помещения является сочетание бетона и стекла. Также на первом этаже возле гостиной разместили клумбу.

Стратегия проекта заключалась в том, чтобы создать чередование закрытых и открытых пространств в доме. Таким образом здание снаружи кажется больше, чем на самом деле, пишет Archdaily.

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Второй этаж получился более закрытым. Дело в том, что архитекторы планировали изначально одноэтажное здание на бетонных балках, а позже использовали пространство под домом для обустройства нескольких дополнительных комнат.



Открытые пространства постоянно чередуются с закрытыми / Фото Archdaily

Именно на первом этаже и размещены социальные комнаты: кухня, гостиная и столовая. Поэтому его открытость не является проблемой.



Камин тоже может зонировать помещение / Фото Archdaily

Однако даже в таком случае архитекторы решили, что интерьер слишком серый, а поэтому добавили больше связи с внешним миром для жителей – так появилась идея поставить клумбу прямо посреди гостиной.



Спальные комнаты предлагают жильцам больше приватности / Archdaily фото

На втором этаже располагаются только спальни, поэтому в этом случае закрытость способствует приватности. Серость бетона компенсируют широкие окна, а уют в интерьере придает камин.

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Из общей логики интерьера выбивается лишь кухня / Фото Archdaily