Величие бетона и клумба посреди комнаты: интересный проект частного дома из Аргентины
В Аргентине архитекторы спроектировали и воплотили в жизнь двухэтажный дом. Основными строительными принципами помещения является сочетание бетона и стекла. Также на первом этаже возле гостиной разместили клумбу.
Стратегия проекта заключалась в том, чтобы создать чередование закрытых и открытых пространств в доме. Таким образом здание снаружи кажется больше, чем на самом деле, пишет Archdaily.
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Второй этаж получился более закрытым. Дело в том, что архитекторы планировали изначально одноэтажное здание на бетонных балках, а позже использовали пространство под домом для обустройства нескольких дополнительных комнат.
Открытые пространства постоянно чередуются с закрытыми / Фото Archdaily
Именно на первом этаже и размещены социальные комнаты: кухня, гостиная и столовая. Поэтому его открытость не является проблемой.
Камин тоже может зонировать помещение / Фото Archdaily
Однако даже в таком случае архитекторы решили, что интерьер слишком серый, а поэтому добавили больше связи с внешним миром для жителей – так появилась идея поставить клумбу прямо посреди гостиной.
Спальные комнаты предлагают жильцам больше приватности / Archdaily фото
На втором этаже располагаются только спальни, поэтому в этом случае закрытость способствует приватности. Серость бетона компенсируют широкие окна, а уют в интерьере придает камин.
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Из общей логики интерьера выбивается лишь кухня / Фото Archdaily
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