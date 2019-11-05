Вентиляция ванной комнаты – как правильно подобрать вытяжку

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Вентиляция в ванной – как подобрать вытяжку в ванной комнате
Вентиляция бывает разных типов / UZ

Ванная традиционно является самой влажной комнатой в доме. Как известно, влага способствует росту грибка и размножению бактерий, поэтому качественная вентиляция необходима вашей ванной комнате.

Вентиляция будет способствовать выведению лишней влаги и продлит срок службы интерьера ванной. Есть два вида вентиляции: естественная и принудительная.

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Естественная вентиляция

  • происходит вследствие движения воздушного потока из-за разницы температур воздуха;
  • такие вентиляционные системы дешевые, простые в монтаже и обслуживании;
  • не требуют энергоснабжения.

Недостатки естественной вентиляции:

  • нестабильная работа в жаркую погоду;
  • высокая чувствительность к засорению вентиляционных каналов.

Принудительная вентиляция

  • удаление воздуха осуществляется с помощью вентиляторов или других устройств;
  • такие системы не зависят от погодных условий;
  • при правильном монтаже может работать в различных режимах.

Среди недостатков принудительной вентиляции:

  • нужна электроэнергия;
  • необходимо прокладывать провод к каждому вентилятора.

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Принудительные системы вентиляции универсальнее и практичнее естественных. Существуют два типа принудительной системы вентиляции:

Осевой вентилятор


Такой вентилятор является дешевым и потребляет немного электроэнергии/ фото systemax.ua

Такой вентилятор не способен быстро заменить воздух в больших помещениях, но в маленькой комнате может полностью подойти. Однако, перед тем как установить вытяжку в ванной, стоит проверить хватит ли мощности такого устройства.

Радиальный вентилятор


Вентилятор такого типа станет отличным решением для больших ванных комнат / фото opt365.com.ua

Имеет сложную конструкцию и является более дорогим чем осевой вентилятор. Такая вытяжка достаточно эффективна и практически не создает шума. Вентилятор с центробежным принципом работы может прокачивать более значительные объемы воздуха, чем осевые.

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Теги: Ремонт Дизайн Идеи для интерьера
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