Вентиляция ванной комнаты – как правильно подобрать вытяжку

Ванная традиционно является самой влажной комнатой в доме. Как известно, влага способствует росту грибка и размножению бактерий, поэтому качественная вентиляция необходима вашей ванной комнате.

Вентиляция будет способствовать выведению лишней влаги и продлит срок службы интерьера ванной. Есть два вида вентиляции: естественная и принудительная.

Вам будет интересно: Фасадное освещение: важные аспекты и практические советы

Естественная вентиляция

происходит вследствие движения воздушного потока из-за разницы температур воздуха;

такие вентиляционные системы дешевые, простые в монтаже и обслуживании;

не требуют энергоснабжения.

Недостатки естественной вентиляции:

нестабильная работа в жаркую погоду;

высокая чувствительность к засорению вентиляционных каналов.

Принудительная вентиляция

удаление воздуха осуществляется с помощью вентиляторов или других устройств;

такие системы не зависят от погодных условий;

при правильном монтаже может работать в различных режимах.

Среди недостатков принудительной вентиляции:

нужна электроэнергия;

необходимо прокладывать провод к каждому вентилятора.

Читайте также: Очистка воды в бассейне: что следует знать и какие существуют варианты

Принудительные системы вентиляции универсальнее и практичнее естественных. Существуют два типа принудительной системы вентиляции:

Осевой вентилятор



Такой вентилятор является дешевым и потребляет немного электроэнергии/ фото systemax.ua

Такой вентилятор не способен быстро заменить воздух в больших помещениях, но в маленькой комнате может полностью подойти. Однако, перед тем как установить вытяжку в ванной, стоит проверить хватит ли мощности такого устройства.

Радиальный вентилятор



Вентилятор такого типа станет отличным решением для больших ванных комнат / фото opt365.com.ua

Имеет сложную конструкцию и является более дорогим чем осевой вентилятор. Такая вытяжка достаточно эффективна и практически не создает шума. Вентилятор с центробежным принципом работы может прокачивать более значительные объемы воздуха, чем осевые.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке