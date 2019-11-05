Вентиляция ванной комнаты – как правильно подобрать вытяжку
Ванная традиционно является самой влажной комнатой в доме. Как известно, влага способствует росту грибка и размножению бактерий, поэтому качественная вентиляция необходима вашей ванной комнате.
Вентиляция будет способствовать выведению лишней влаги и продлит срок службы интерьера ванной. Есть два вида вентиляции: естественная и принудительная.
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Естественная вентиляция
- происходит вследствие движения воздушного потока из-за разницы температур воздуха;
- такие вентиляционные системы дешевые, простые в монтаже и обслуживании;
- не требуют энергоснабжения.
Недостатки естественной вентиляции:
- нестабильная работа в жаркую погоду;
- высокая чувствительность к засорению вентиляционных каналов.
Принудительная вентиляция
- удаление воздуха осуществляется с помощью вентиляторов или других устройств;
- такие системы не зависят от погодных условий;
- при правильном монтаже может работать в различных режимах.
Среди недостатков принудительной вентиляции:
- нужна электроэнергия;
- необходимо прокладывать провод к каждому вентилятора.
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Принудительные системы вентиляции универсальнее и практичнее естественных. Существуют два типа принудительной системы вентиляции:
Осевой вентилятор
Такой вентилятор является дешевым и потребляет немного электроэнергии/ фото systemax.ua
Такой вентилятор не способен быстро заменить воздух в больших помещениях, но в маленькой комнате может полностью подойти. Однако, перед тем как установить вытяжку в ванной, стоит проверить хватит ли мощности такого устройства.
Радиальный вентилятор
Вентилятор такого типа станет отличным решением для больших ванных комнат / фото opt365.com.ua
Имеет сложную конструкцию и является более дорогим чем осевой вентилятор. Такая вытяжка достаточно эффективна и практически не создает шума. Вентилятор с центробежным принципом работы может прокачивать более значительные объемы воздуха, чем осевые.
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