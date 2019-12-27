Обустройство веранды в доме: варианты и особенности пристройки

Пристройка к дому, которая соединяет жилье с участком, может стать для вас местом ужина в узком кругу родных людей или лучшим местом для чтения интересной книги. Как не превратить свою веранду на крыльцо и какие существуют типы такой пристройки – читайте в нашем материале.

Существует два типа веранды - открытый и закрытый. Сегодня популярность набирает именно закрытый вид.

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Варианты обустройства веранды

Открытый



На открытой веранде приятно проводить теплые летние вечера / фото M-strana

Классический вариант заключается в использовании вертикально установленных опор из дерева, поверх которых фиксируются горизонтальные перила.

Большим преимуществом открытого типа является большое количество света, пустого пространства. Именно этими факторами следует руководствоваться, создавая соответствующий дизайн открытой веранды.

Цвет

Основными цветами пристройки дизайнеры советуют один из указанных вариантов: белый, бежевый, кофейный, терракотовый, голубой, коричневый, розовый, синий, бордовый, красный, лимонный, фиолетовый. Сюда входят также производные от них пастельные нежные оттенки.

Закрытый



Закрытую веранду размещают подальше от глаз посторонних людей / фото: Строимсвоимируками

Ключевым преимуществом закрытой веранды будет ее защищенность от капризов погоды. Такая пристройка хорошо дополняет общий ансамбль здания и является ее полноценной частью.

В таком случае на веранде можно обустроить то, что не поместилось в основной части дома.

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Что обустроить на закрытой веранде

гостиную;

кухню;

столовую;

комнату отдыха;

спальню;

бильярдную;

гимнастический зал;

библиотеку;

зимний сад;

ванную комнату;

игровой уголок;

кабинет;

спортивный зал;

мастерскую.

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