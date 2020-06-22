В виде воздушных шариков: в Швеции изготавливают необычную облицовку для стен
Шведский мебельный бренд Hem выполняет заказы по обустройству интерьера с помощью воздушных шариков, наполненных джесмонитом. Недавно основатели получили заказ на обустройство первого прилавка по этой технологии.
Прилавок Puffy Brick состоит из аморфных блоков, изготовленных с помощью инновационной технологии литья с джесмонита, сообщает Dezeen.
К слову: Стена из живых растений: в США в офисе поставили огромную перегородку с цветами – фото
Мы восхищаемся брендом Hem и считаем почетным иметь такой сюрреалистический объект рядом с более визуально изящными фрагментами компании,
– рассказали владельцы магазина.
Шарики должны сначала высохнуть / Фото Dezeen
Для изготовления такого прилавка, сначала представители компании создали металлическую основу, которую обнесли стеклом. Тогда наполненные жидкостью шарики создатели устанавливали между стеклом и стойкой. Позже шарики застывали и их приклеивали к основанию.
Элементы можно создавать произвольной формы / Фото Dezeen
Создатели называют эти цветные шарики "пушистым кирпичом". Компания основана в 2014 году и базируется в Стокгольме.
Каждый прилавок делают вручную / Фото Dezeen
Что такое джесмонит?
Строительная смесь, которая состоит из материала на основе гипса в акриловой смоле.
Цвет также может быть произвольным / Фото Dezeen