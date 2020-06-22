Шведский мебельный бренд Hem выполняет заказы по обустройству интерьера с помощью воздушных шариков, наполненных джесмонитом. Недавно основатели получили заказ на обустройство первого прилавка по этой технологии.

Прилавок Puffy Brick состоит из аморфных блоков, изготовленных с помощью инновационной технологии литья с джесмонита, сообщает Dezeen.

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Мы восхищаемся брендом Hem и считаем почетным иметь такой сюрреалистический объект рядом с более визуально изящными фрагментами компании,

– рассказали владельцы магазина.

Шарики должны сначала высохнуть / Фото Dezeen

Для изготовления такого прилавка, сначала представители компании создали металлическую основу, которую обнесли стеклом. Тогда наполненные жидкостью шарики создатели устанавливали между стеклом и стойкой. Позже шарики застывали и их приклеивали к основанию.



Элементы можно создавать произвольной формы / Фото Dezeen

Создатели называют эти цветные шарики "пушистым кирпичом". Компания основана в 2014 году и базируется в Стокгольме.

Каждый прилавок делают вручную / Фото Dezeen

Что такое джесмонит?

Строительная смесь, которая состоит из материала на основе гипса в акриловой смоле.



Цвет также может быть произвольным / Фото Dezeen

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