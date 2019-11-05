Виды круглых люстр – как правильно подобрать освещение для дома

Для большинства людей круглые люстры подсознательно создают атмосферу уюта. Это связано с тем, что на протяжении многих веков люстры были исключительно круглыми.

Сегодня рынок предлагает сотни различных форм для светильников. Однако самыми популярными до сих пор остаются именно круглые.

Виды люстр

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Подвесные



Хороший вариант для помещений с высокими потолками / фото: Линия света

Устанавливаются на потолке с применением цепи, штанги или троса. Многие модели позволяют регулировать высоту люстры с помощью специального механизма.

Накладные



Универсальный вариант, который подойдет для всех типов помещений / фото: Мебель из Европы

Крепления крепятся непосредственно к потолку. Прибор фиксируется специальной монтажной планкой, которая маскируется специальной накладкой. Идеальный вариант для небольших помещений с низким потолком, пользуется популярностью в подвалах и погребах.

Встроенные



Подвесной потолок требует более креативных способов решения проблемы освещения / фото: Линия света

Такие люстры будут оптимальным вариантом для монтажа на подвесной или натяжной потолок. Как правило, такие светильники имеют форму круга, а их лампы огорожены выпуклой накладкой.

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Какие лампы стоит использовать в круглых люстрах?

для круглых светильников с плоским корпусом следует выбирать галогенные лампочки. Однако, рекомендуется ставить их в светильники с закрытым корпусом;

для плоских и накладных люстр идеально подойдут светодиодные лампы. Большим преимуществом этого вида источника света является большая светоотдача и низкий расход энергии;

худший вариант – обычные лампы накаливания. Они потребляют много электрической энергии и сильно нагреваются.

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