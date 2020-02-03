Власти одного из итальянских городов продают дома за 1 евро: детали

Итальянский городок Таранто продает 15 домов в центре всего за 1 евро. Однако от покупателей требуют сделать ремонт.

Таким предложением власти города хотят увеличить население, пишет Corriere Della Sera.

К слову: Пентхаус с видом на Центральный парк в Нью-Йорке выставлен на продажу: фото

Квартиры, которые продаются за бесценок, расположены в центре города на острове. Дома там в плачевном состоянии, а на ремонт понадобится от 300 до 800 000 евро.



Некоторые дома трескаются по швам / фото: Independent

Также власти города потребуют хотя бы периодически жить в купленном доме. Если же дело пойдет хорошо, то на торги выставят еще 1300 квартир.



Из города постоянно выезжают жители / фото: Corriere Della Sera

Всего ожидается, что население Таранто увеличится приблизительно на 25 тысяч человек.

Мы стремимся принять меры, которые приведут к репопуляции и развитию старого города,

– заявила советник по вопросам наследства и жилищной политики Франческа Виджано.



Уровень загрязнения воздуха в городе не привлекает новых жителей / фото: The Lokal

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Таранто – не первый город юга Италии, который запускает такую программу. В целом население Таранто с XIX века уменьшилось с 40 тысяч до 3 тысяч человек по состоянию на сегодня. Причиной, почему люди покидают город является высокий уровень загрязнения воздуха – в городе работает металлургический завод.

По словам Франчески Виджано, к домам уже проявляют интерес некоторые жители Рима, Милана и Нью-Йорка.

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