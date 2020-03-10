Влияние коронавируса: дизайнер создал стильную ультрафиолетовую лампу – фото

Шестеро китайских дизайнеров создали концептуальные продукты, которые должны помочь во время распространения коронавируса. Единственным предметом интерьера на презентации стала современная ультрафиолетовая лампа, которая стерилизует бытовые мелочи.

Серия называется Create Cures, которую сократили просто до аббревиатуры CC, пишет Dezeen.

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Мы верим, что коронавирус скоро закончится. Однако, человечество может столкнуться с другими проблемами здравоохранения в ближайшем будущем,

– подчеркнул Фрэнк Чоу, один из инициаторов проекта.



Лучше всего лампа впишется в современный или футуристический дизайн / фото: Dezeen

Также дизайнер верит, что их акция будет побуждать коллег присоединиться и сделать свой вклад в борьбу с коронавирусом.

Это будет долгосрочный некоммерческий проект. Это только начало, мы надеемся, что больше дизайнеров и людей в творческой индустрии, СМИ и других организациях смогут присоединиться к нам, чтобы создать что-то реальное для этого мира,

– рассказал Фрэнк Чоу.

Среди прочего авторы предлагают стерилизационную лампу Frank Chou, которая излучает ультрафиолетовый свет, который уничтожает бактерии. По замыслу ключи, мобильный телефон, кошелек и другие мелкие вещи нужно ставить под лампу.

Сама лампа является грибовидной, а снизу имеет специальный слот для мелочей.



Стерилизация вещей длится примерно минуту / фото: Dezeen

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Пользоваться такой лампой также очень легко. Владелец нажимает на корпус "шапки", чтобы активировать внутренний источник ультрафиолетового излучения, крышка опускается, покрывая элементы в лотке ультрафиолетовым светом. Через 60 секунд корпус автоматически поднимается, чтобы вы могли забрать стерилизованные предметы.

Дизайнеры имеют целью применить антибактериальные меры в интерьерах домов.

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