Внутри церкви в Будапеште создали детскую игровую комнату – фото

Архитектурная компания PRTZN Architecture превратила крохотную комнату в венгерской церкви на игровую комнату. Пол выложили цветными пеноблоками.

Комната, которая когда-то была складским помещением, теперь будет служить как игровая комната для детей во время массовых литургий в храме, пишет Dezeen.

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Пространство имеет высокий сводчатый потолок и облицовку из черного гранита.



Комната очень маленькая / фото: Dezeen

Когда мы в 2018 году сконтактировались с руководством церкви, пространство уже один год функционировало как игровая комната, хотя она была оборудована старой, изношенной мебелью,

– рассказал председатель архитектурного бюро Петер Мюлнер.



Сейчас комната оборудована мягким полом / фото: Dezeen

Дети сохраняют игрушки в обустроенном мягком покрытии / фото: Dezeen

Студия создала модульный пенопластовый "пейзаж", который покрывает весь пол комнаты. Мягкие блоки с разными оттенками красной ткани складываются в различные композиции.

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На одной из стен установлена доска для рисования / фото: Dezeen

Также пространство освещено круговыми лампами, которые обрамлены алюминиевыми скамейками.

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