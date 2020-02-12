Во Франции все государственные здания будут наполовину строиться из дерева – фото проектов

Французское правительство пытается произвести революцию в современном строительстве государственных зданий. Теперь не менее 50% всех материалов при строительстве домов, финансируемых французским правительством, должны иметь естественное происхождение.

Об изменениях в архитектурной политике Франции пишет Dezeen.

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Я могу подтвердить, что все общественные учреждения, которые зависят от меня, состоять минимум из 50 процентов древесины или материалов на биологической основе,

– пояснил французский министр по делам городов Жульен Денорманди.



Проект социального жилья в одной из французских провинций / фото: Dezeeen

Дело в том, что природные материалы имеют значительно ниже углеродный след чем, скажем бетон или сталь.



Одно из зданий в будущем олимпийском городке. Париж / фото: The architects newspapers

Начнут реализовывать "зеленый" проект уже во время строительства олимпийского городка в Париже, где в 2024 году пройдут летние Олимпийские Игры.

Жульен Денорманди заявил, что такая инициатива является ответом страны на изменение климата.

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Панорама будущей набережной Сены в Париже / фото: The Times

В прошлом году городские власти Парижа приняли решение высадить деревья вокруг туристических объектов и достопримечательностей города.

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