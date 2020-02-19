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Во Вьетнаме построили "худой" дом: фото необычного здания

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Дом ограничен в ширину / Archdaily

Дом Жасмин расположен в застроенном районе города Ханой. Места на строительство нового жилья практически не осталось, однако такая ситуация только подстегивает местных архитекторов. К примеру, архитектурная компания VUUV решила возвести "худой" дом.

Новое здание имеет 7 этажей и 800 квадратных метров, пишет Archdaily.

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Имея целостную структуру, мы организуем различные слои пространства, от публичных пространств, полупубличных и частных пространств. Основа здания включает первый этаж и антресоли, предназначенные для пространства общины,
– пояснили в компании.


Каждая квартира оборудована всем необходимым / фото: Archdaily

Сообщается, что с 2 до 7 этажа расположены различные типы квартир. В частности на 2 и 3 этаже расположены студии небольшого размера. А на 5,6 и 7 уровнях – дуплексы.


В доме много зелени / фото: Archdaily

Каждая квартира предусматривает большое количество света и естественной вентиляции. Кроме кухни, ванной, гостиной, спальни и столовой, каждая квартира разработана с балконом.

В интерьере присутствуют цветочные мотивы, а мебель сделана местными мастерами.


В каждом доме есть балкон / фото: Archdaily

Что касается мебели внутри здания, то мы использовали мастерство вьетнамских мастеров с основными материалами, таких как гранит, железо, дерево,
– рассказал представитель архитектурной фирмы.

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Такжена первом этаже к услугам жильцов расположен гараж / фото: Archdaily

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Идеи для дома Дизайн Идеи для интерьера Идеи для экстерьера Архитектура
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