Во Вьетнаме построили "худой" дом: фото необычного здания
Дом Жасмин расположен в застроенном районе города Ханой. Места на строительство нового жилья практически не осталось, однако такая ситуация только подстегивает местных архитекторов. К примеру, архитектурная компания VUUV решила возвести "худой" дом.
Новое здание имеет 7 этажей и 800 квадратных метров, пишет Archdaily.
Читайте также: Во Франции все государственные здания наполовину будут строиться из дерева – фото "зеленых" проектов
Имея целостную структуру, мы организуем различные слои пространства, от публичных пространств, полупубличных и частных пространств. Основа здания включает первый этаж и антресоли, предназначенные для пространства общины,
– пояснили в компании.
Каждая квартира оборудована всем необходимым / фото: Archdaily
Сообщается, что с 2 до 7 этажа расположены различные типы квартир. В частности на 2 и 3 этаже расположены студии небольшого размера. А на 5,6 и 7 уровнях – дуплексы.
В доме много зелени / фото: Archdaily
Каждая квартира предусматривает большое количество света и естественной вентиляции. Кроме кухни, ванной, гостиной, спальни и столовой, каждая квартира разработана с балконом.
В интерьере присутствуют цветочные мотивы, а мебель сделана местными мастерами.
В каждом доме есть балкон / фото: Archdaily
Что касается мебели внутри здания, то мы использовали мастерство вьетнамских мастеров с основными материалами, таких как гранит, железо, дерево,
– рассказал представитель архитектурной фирмы.
Вас заинтересует: Из цельного дерева: как выглядит самое высокое здание в Швеции – фото
Такжена первом этаже к услугам жильцов расположен гараж / фото: Archdaily
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке