Вокзал в Лондоне стал лучшим в Европе – фото здания

Вокзал Сент-Панкрас назвали лучшим вокзалом в целой Европе. Признание пришло от самих путешественников.

Появились результаты ежегодного исследования "European Railway Station Index", пишет Kiwi.

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Исследование основано на опросах пользователей железнодорожного транспорта. Всего участие приняли 50 вокзалов со всего Старого Света.



Так выглядит вокзал с другого входа / фото: Wikipedia

Исследование учло ряд факторов, начиная от того, "насколько переполнены платформы и доступность к количеству направлений и чистоты". Также во внимание приняли выбор ресторанов, магазинов и даже количество забастовочных дней, влияющих на путешествия.



Вокзал набрал немало баллов по критерию удобства / фото: Fgould

Худшей станцией была признана Парижская Mangenta. Сент-Панкрас набрал 116 баллов из 139 возможных.

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Внутри много кафе и магазинов / фото: Palife

В первую десятку также вошли вокзалы в немецких Лейпциге, Мюнхене, Гамбурге, Берлине и Франкфурте. Одними из лучших также признаны Центральный вокзал Милана и римский "Термини".

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