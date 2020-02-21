Вокзал в Лондоне стал лучшим в Европе – фото здания
Вокзал Сент-Панкрас назвали лучшим вокзалом в целой Европе. Признание пришло от самих путешественников.
Появились результаты ежегодного исследования "European Railway Station Index", пишет Kiwi.
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Исследование основано на опросах пользователей железнодорожного транспорта. Всего участие приняли 50 вокзалов со всего Старого Света.
Так выглядит вокзал с другого входа / фото: Wikipedia
Исследование учло ряд факторов, начиная от того, "насколько переполнены платформы и доступность к количеству направлений и чистоты". Также во внимание приняли выбор ресторанов, магазинов и даже количество забастовочных дней, влияющих на путешествия.
Вокзал набрал немало баллов по критерию удобства / фото: Fgould
Худшей станцией была признана Парижская Mangenta. Сент-Панкрас набрал 116 баллов из 139 возможных.
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Внутри много кафе и магазинов / фото: Palife
В первую десятку также вошли вокзалы в немецких Лейпциге, Мюнхене, Гамбурге, Берлине и Франкфурте. Одними из лучших также признаны Центральный вокзал Милана и римский "Термини".
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