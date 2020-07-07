Каталонский архитектор создал экспериментальную квартиру над своим офисом в небольшом городке в Каталонии. Альфондак – именно этим арабским словом архитектор решил назвать свой способ реновации. Практика предусматривает создание комфортного жилого пространства в заброшенном здании с помощью дерева. Подробнее – читайте в материале.

Квартира в городе Реус – это один из примеров ремонта по принципу альфондак, пишет Dezeen.

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Это пространство имеет площадь 55 квадратных метров. Ранее здесь располагалась мастерская фотографа. Однако он потом вышел на пенсию, а студия два года оставалась без дела.

Студия ранее была сделана в стиле лофт / Фото Dezeen

Мы решили отремонтировать место, надеясь, что кто-то может быть заинтересован в его аренде,

– рассказал архитектор.

Большинство пространства остается необжитым / Фото Dezeen

Весь ремонт включает три элемента: шкафы для хранения, небольшая комнатка, которая вмещает кровать, а также ряд панелей, которые архитектор называет "шкафами", – их можно использовать для формирования стен, пола, потолка и дверей.

Вся электрическая проводка здесь внешняя / Фото Dezeen

Вся конструкция легко монтируется и демонтируется с помощью элементарных инструментов. Жилое пространство в идеале должно быть компактно встроено в маленький уголок любого большого пространства, оставляя большую часть здания как рабочую зону для художников.

Ванная комната нуждается в больших капиталовложениях / Фото Dezeen

Такие квартиры, кроме гостиной и спальни, содержат кухню и ванную комнату.

Ремонт также довольно экологичен, ведь здесь используются натуральная древесина, мрамор и вторичное стекло.

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Весь ремонт можно выполнить всего за несколько недель / Фото Dezeen

В само помещение архитектор почти не вносил изменений. Решили лишь заменить окна и утеплить стены, чтобы минимизировать потребность в обогреве.

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