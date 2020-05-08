Во время карантина дизайнер от скуки спроектировал дом на берегу моря – фото

Во время карантина многие дизайнеры потеряли работу или клиентов, однако, чтобы не терять профессиональные навыки – нужно тренироваться. Именно поэтому дизайнер компании Child Studio во время карантина спроектировал идиллическую морскую виллу для отдыха на берегу моря.

Проект создан с помощью программ 3D-визуализации, пишет Dezeen.

Вас может заинтересовать: Как сделать бюджетный ремонт в маленькой ванной комнате: практические советы

Проект получил свое название от бренда по уходу за кожей Plenaire, который до недавнего времени работал с Child Studio над разработкой интерьеров будущего магазина в Лондоне.



Отверстие над ванной спроектировано так, чтобы освещать воду / фото: Dezeen

Во время периода карантина мы оказываемся ограничены четырьмя стенами, а мнимые пространства могут обеспечить некоторый эскапизм и наслаждение,

– рассказал разработчик.



Так выглядит спальня в воображаемом доме / фото: Dezeen

Воображаемый дом имеет солнечный, побеленный интерьер, похожий на типичные виллы, которые украшают побережье греческих островов.

В центре его гостиной круглая ванна, окруженная короткими лестницами. Они ведут в небольшую спальню.



По задумке комната предлагает вид на Эгейское море / фото: Dezeen

На противоположной стороне дома расположена ступенчатая зона для душа с обожженными оранжевыми стенами.



Визуализация получилась очень скрупулезной / фото: Dezeen

Читайте также: Стиль лофт и голубые лестницы: пара дизайнеров креативно обновила собственный таунхаус – фото

Пляжные принадлежности, такие как соломенные шляпы, полосатые полотенца и веер были расставлены по всему дому, а также множество керамических орнаментов и декоративных фрагментов.

Окна в доме не застеклены из-за засушливого климата.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке