Во время карантина дизайнер от скуки спроектировал дом на берегу моря – фото
Во время карантина многие дизайнеры потеряли работу или клиентов, однако, чтобы не терять профессиональные навыки – нужно тренироваться. Именно поэтому дизайнер компании Child Studio во время карантина спроектировал идиллическую морскую виллу для отдыха на берегу моря.
Проект создан с помощью программ 3D-визуализации, пишет Dezeen.
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Проект получил свое название от бренда по уходу за кожей Plenaire, который до недавнего времени работал с Child Studio над разработкой интерьеров будущего магазина в Лондоне.
Отверстие над ванной спроектировано так, чтобы освещать воду / фото: Dezeen
Во время периода карантина мы оказываемся ограничены четырьмя стенами, а мнимые пространства могут обеспечить некоторый эскапизм и наслаждение,
– рассказал разработчик.
Так выглядит спальня в воображаемом доме / фото: Dezeen
Воображаемый дом имеет солнечный, побеленный интерьер, похожий на типичные виллы, которые украшают побережье греческих островов.
В центре его гостиной круглая ванна, окруженная короткими лестницами. Они ведут в небольшую спальню.
По задумке комната предлагает вид на Эгейское море / фото: Dezeen
На противоположной стороне дома расположена ступенчатая зона для душа с обожженными оранжевыми стенами.
Визуализация получилась очень скрупулезной / фото: Dezeen
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Пляжные принадлежности, такие как соломенные шляпы, полосатые полотенца и веер были расставлены по всему дому, а также множество керамических орнаментов и декоративных фрагментов.
Окна в доме не застеклены из-за засушливого климата.
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