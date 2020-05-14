Вы захотите сюда приехать: в ЮАР обустроили отель на мосту в старом поезде – красивые фото

Среди знаменитого национального парка Крюгер, что в Южной Африке, на мосту через реку Саби стоит старый поезд. Именно в вагонах столетнего поезда обустроили гостиничные номера с традиционным для страны интерьером.

Поезд, который стоит на мосту, в последний раз ездил по тамошней железной дороге еще в 1920 году и именно через 100 лет в нем решили открыть отель, пишет Shalati.

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Отель расположен посреди невероятных пейзажей дикой природы, окруженный долинами и реками, поскольку вокруг раскинулся самый большой в ЮАР природный заповедник.



Такой отель является уникальным не только для ЮАР / фото: Krugershalati

Внутри обустроили 31 номер разной ценовой категории и с разным уровнем обслуживания. Одна из комнат даже имеет просторную террасу на мосту и джакузи.



Отель расположен на высоком мосту / фото: Krugershalati

"Крюгер Шалати" надеется увидеть вас в путешествии по Южной Африканской Республике,

– говорится на сайте отеля.

Владельцы отеля также отмечают, что такой способ проживания в парке обезопасит гостей от диких крокодилов, гиппопотамов и буйволов, которые будут бродить под мостом.



Заповедник является крупнейшим в стране / фото: Krugershalati

Уникальный дизайн, который наталкивает на размышления, является основой нашего предложения. Мы использовали наши культурные нюансы, людей, участвующих в создании каждого элемента, и в конечном итоге доброту, с которой мы принимаем наших гостей,

– говорят в гостинице.

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Комнаты соответствуют всем стандартам гостиничного бизнеса​ / фото: Krugershalati

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