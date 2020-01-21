Как выбрать ковер в спальню: что стоит учесть и какие материалы существуют
Если в некоторых комнатах ковер может быть лишним и свидетельствовать о безвкусице, то спальня требует наличия коврового покрытия. Хороший ковер прослужит не один год, а также добавит уюта в комнату. Как дизайн комнаты влияет на выбор ковра, из каких материалов их делают, и что надо учесть – читайте в нашем материале.
Ковер в спальню стоит выбирать отталкиваясь от качества материала и стиля интерьера.
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Выбор ковра по материалу
Шерсть
Для ковра в спальню – шерсть один из лучших вариантов / фото: Klast
Преимуществом этого материала является его натуральность. Такой ковер обладает высокой способностью поглощать влагу и шум. Срок службы – более 10 лет. Минусом является уязвимость перед молью.
Шелк
Прочный, но деликатный материал. Преимуществом является эстетичность внешнего вида. Шелк мягкий и эластичный, а также дарит прохладу в жару. Среди недостатков – легко мнется, линяет и выгорает.
Хлопок
Приятный на ощупь, гипоаллергенный, а также прост в уходе. Минусом является склонность к потере внешнего вида за короткий срок.
Вискоза
Подойдет для более скромного бюджета / фото: Carpetmaker
Дешевый вариант, однако имеет искусственные составляющие. Внешне напоминает шелк, однако быстро впитывает влагу.
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Выбор ковра в спальню по дизайну комнаты
Для скандинавского стиля подойдут ковры стилизованные под шкуру / фото: Окна
- классический – большой ковер в светлых и нейтральных тонах;
- минимализм – светлая модель средних размеров и правильных форм;
- скандинавский стиль – светлый пушистый ковер, стилизованный под шкуру;
- лофт – искусственно потертый, "состаренный" ковер в приглушенной цветовой гамме;
- прованс – нежные оттенки с небольшие растительно-цветочными принтами.
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