Как выбрать ковер в спальню: что стоит учесть и какие материалы существуют

Если в некоторых комнатах ковер может быть лишним и свидетельствовать о безвкусице, то спальня требует наличия коврового покрытия. Хороший ковер прослужит не один год, а также добавит уюта в комнату. Как дизайн комнаты влияет на выбор ковра, из каких материалов их делают, и что надо учесть – читайте в нашем материале.

Ковер в спальню стоит выбирать отталкиваясь от качества материала и стиля интерьера.

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Выбор ковра по материалу

Шерсть



Для ковра в спальню – шерсть один из лучших вариантов / фото: Klast

Преимуществом этого материала является его натуральность. Такой ковер обладает высокой способностью поглощать влагу и шум. Срок службы – более 10 лет. Минусом является уязвимость перед молью.

Шелк

Прочный, но деликатный материал. Преимуществом является эстетичность внешнего вида. Шелк мягкий и эластичный, а также дарит прохладу в жару. Среди недостатков – легко мнется, линяет и выгорает.

Хлопок

Приятный на ощупь, гипоаллергенный, а также прост в уходе. Минусом является склонность к потере внешнего вида за короткий срок.

Вискоза



Подойдет для более скромного бюджета / фото: Carpetmaker

Дешевый вариант, однако имеет искусственные составляющие. Внешне напоминает шелк, однако быстро впитывает влагу.

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Выбор ковра в спальню по дизайну комнаты



Для скандинавского стиля подойдут ковры стилизованные под шкуру / фото: Окна

классический – большой ковер в светлых и нейтральных тонах;

минимализм – светлая модель средних размеров и правильных форм;

скандинавский стиль – светлый пушистый ковер, стилизованный под шкуру;

лофт – искусственно потертый, "состаренный" ковер в приглушенной цветовой гамме;

прованс – нежные оттенки с небольшие растительно-цветочными принтами.

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