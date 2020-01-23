Высадят 160 деревьев: в Вене построят эко-магазин IKEA – фото

Более 150 деревьев будут украшать сетчатый фасад магазина IKEA. На каждом этаже здания будут высажены деревья, а на крыше будет размещаться сад.

О планах "изменить поведение клиентов" рассказали в студии Querkraft Architekten, пишет Dezeen.

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Окутанный зеленью магазин будет иметь сетчатую форму и будет доступен для пешеходов, а также общественного транспорта.



IKEA хочет изменить поведение покупателей, которые все заказывают домой / фото: Dezeen

Все больше клиентов даже не задумываются о том, чтобы самостоятельно перенести домой свою мебель. Их вещи доставляют домой. Возможности заказа в Интернете способствуют такому поведению,

– говорят в компании.

Магазин возведут в конце оживленной улицы Mariahilferstrasse. В помещении также планируют разместить гостиницу.



Здание будет иметь несколько входов \ фото: Dezeen

Конструкция здания будет строиться из стали и бетона. Ее фасад будет состоять из нескольких террас, открытых пространств и расширенных помещений для обеспечения прозрачности.



Сетчатая структура фасада нужна для выращивания деревьев на всех этажах / фото: Dezeen

В компании планируют высадить 160 деревьев, что поможет снизить температуру в здании как минимум на два градуса.

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Возле здания не предусмотрены автостоянки, а только велосипедные / фото: Dezeen

На первых четырех этажах будет размещаться продукция IKEA. А отель на 345 коек будет занимать два верхних уровня. На крыше дома разместится сад с ресторанами.

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