Вытяжка для кухни: что следует знать и какие существуют типы

В доме, где много готовят, вытяжка является необходимым элементом интерьера кухни. Однако обустройство вентиляции может принести больше хлопот, чем пользы, если не учесть несколько базовых правил. Для чего необходима вентиляция, какие существуют типы и что нужно знать – читайте в нашем материале.

Вентиляция необходима даже при идеальной работе вашей плиты. Ведь не всегда есть возможность проветрить комнату.

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Разновидности кухонных вытяжек

Циркуляционные



Позади плиты стоит установить металлический заслон / фото: Кухни

В этой модели присутствует угольный фильтр, который похож на противогаз. По сути это не вытяжка, а целая фильтровальная установка. Вытяжка очищает воздух от посторонних запахов, но воздухообмен с внешним миром отсутствует. Преимуществом этого типа является возможность защититься от посторонних запахов с улицы.

Эвакуационные



Пристенные вытяжки – самый дешевый вариант из всех возможных / фото: О ремонте

Такая модель выводит воздух из кухни наружу по специальным конструкциям в виде металлического короба или гофрированной трубы. Обычно эти вытяжки оборудуют обратным клапаном для предотвращения обратной тяги.

Типы установки вытяжек

Настенные

В этом случае вытяжка с одной стороны прилегает к стене, однако в целом находится над газовой плитой.

Угловые

Большим преимуществом вытяжки в углу является экономия места. Этот вид с двух сторон плотно прилегает к краям кухни и делает размещение газовой плиты более вариативным.

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Островные



Вытяжки могут быть одновременно циркуляционными и эвакуационными / фото: Design and Decor

Счастливчики, которые располагают большой кухней, могут позволить себе установку островной конструкции. Ее размещают над плитой, размещенной в центре комнаты.

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