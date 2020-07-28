Проект предусматривал полное обновление старого здания, основные акценты на материалах. Основным элементом является использование около 12 тысяч квадратных метров плитки в различных оттенках, испанского производителя.

Такую плитку используют, как снаружи, так и внутри. В фасад добавили некоторые консольные и вертикальные элементы, а также интенсивное освещение, пишет издание Archdaily.

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Зал ожидания – многофункциональное пространство, куда, кроме регистрации гостей, есть возможность посетить библиотеку, кафе и номер "Нулевой люкс". Это прозрачное пространство, где можно спать бесплатно одну ночь, но за вами будут наблюдать все посетители отеля.



Стойка рестрации расположена посередине холла / Фото Archdaily

С зала можно перейти в зону отдыха. Ее выполнили в розовых и фиолетовых тонах.



В этом отеле гармонично объединились яркие цвете / Фото Archdaily

С другой стороны, комнаты и коридоры – это взрыв цвета. Для номеров есть три различных цветных палитры, смешанные в 60 номерах.



С террасы открывается живописный вид / Фото Archdaily

Также стоит упомянуть целую серию мебели и осветительных предметов, которые изготовили на заказ для этого проекта. Поэтому, если вы хотите получить максимальное эстетическое удовольствие от апартаментов – вам на Ибицу, в отель "Paradiso".

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