Как разморозить замок гаража зимой: действенные советы

Все владельцы автомобиля в Украине хотя бы один раз сталкивались с проблемой замерзания замка в гараже. Существует много способов, чтобы разморозить внутренний замок гаража.

Причина промерзания замка банальна. Обычно внутрь механизма попадает грязь или влага. А часто и одно, и другое.

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Также важно помнить, что смазывать замок смазкой при минусовых температурах не рекомендуется. Смазка обладает способностью сгущаться на морозе.

Как разморозить замок в гараже зимой?

Зажечь огонь

Подойдет для всех типов замков / фото: Clipart

Так, при легком замерзании хватит зажигалки и куска бумаги. Такой вариант простой и быстрый, но не всегда действенный. Причиной отсутствия эффекта может быть сильное промерзание элементов замка или малое количество тепла от огня.

Отогреть горелкой

Не стоит использовать для профессиональных замков / фото: Gorgany

Надежный и быстрый способ. Если у вас дома навесной замок на гараже, а на улице сильный мороз, то горелка легко решит проблему за несколько секунд. Однако не забывайте о мерах безопасности, ведь всегда существует риск поджечь дверь.

Использование жидкостей

Спирт как один из реагентов, который может помочь / фото: Goodhouse

Безопасным и эффективным вариантом для размораживания замка является использование тосола, спирта или антифриза. В этом случае необходимо залить внутрь замерзшего замка жидкость с помощью шприца, после этого жидкость вступит со льдом в активную реакцию. Буквально через несколько минут работоспособность должна вернуться.

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В зимнее время всегда стоит иметь при себе небольшой медицинский шприц, заполненный реагентом. Это позволит в любой момент без проблем расклинить гаражный замок.

Еще один хороший вариант - готовые смеси из жидкостей, которые предназначены именно для таких целей. Приобретите их до наступления холодов и проблем не возникнет.

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