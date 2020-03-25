Здесь вы найдете гармонию с самим собой: как выглядит отель с единственным номером в Корее

Дизайнерская студия на севере Сеула создала мини-отель, в котором только один номер. Размер крошечного гостевого домика меньше 30 квадратных метров, но выглядит он потрясающе.

Отель "Нува" можно найти по узкой аллее в Сечхоне, одном из старейших микрорайонов района Чонно-гу Сеула. О миниатюрном отеле для интровертов пишет Deezen.

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Интерьер воссоздает жилое помещение в естественных тонах. В одном углу размещается спальный уголок, где только матрас на полу.

В стене напротив огромный иллюминатор, показывающий небольшой ландшафтный сад на улице.



Спальным местом служит только матрас / фото: Deezen

Пансионат выглядит, как традиционный корейский дом – иначе известный как ханок – который занимает всего 29,3 квадратных метра. Сначала дом имел плохую изоляцию и водоотвод, но дизайнерская студия соорудила конструкцию, которая сделала его готовым для размещения Nuwa.

Круглое окно – это не архитектурная лексика, которая часто используется в традиционной корейской архитектуре,

– сказал главный дизайнер студии Junghyun Park.

Подушки кремового цвета размещены поверх сиденья деревянной скамьи, чтобы создать уютную зону для чтения и отдыха.



Окно-иллюминатор – традиционное для Кореи / фото: Deezen

Также стоит отметить длинный стол из орехового дерева с грубой каменной основой, за которым можно выпить чаю.



Столик для чаепития – обязательный атрибут / фото: Deezen

Стоит отметить, что этот мини-отель не единственный. В Антверпене также есть отель "Однокомнатный номер", который расположен внутри "худощавой" резиденции 17 века, которая имеет ширину всего 2,4 метра.

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