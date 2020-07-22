Зеленый туалет и каменный бар: в Ванкувере открыли ресторан с пляжным интерьером – фото
Канадская дизайнерская студия September разработала дизайн ресторана в Ванкувере. Город считается столицей серфинга страны, поэтому в заведении доминируют естественные цвета и пляжные текстуры. Какие еще особенности дизайна ресторана – читайте в материале.
Бар Burrito Kit Kit расположен в городском микрорайоне Кицилано, сообщает Dezeen.
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Этот ресторан мексиканской кухни, где подают тако и буррито в калифорнийском стиле.
Клиент попросил свежее пространство, ссылался на Тофино, канадский город-серфинг, где клиенты живут и начали бизнес,
– рассказали дизайнеры.
Также довольно интересное освещение в заведении / Фото Dezeen
Именно поэтому было решено использовать морские мотивы в дизайне. Обнаженная электрическая проводка здесь проложена по белых потолках и стенах в узорах, которые предназначены имитировать форму океанских волн. Полосы зеленой краски искривляют стены подобными формами.
Стены здесь частично выложены бледно-зелеными кедровыми планками / Фото Dezeen
Барная стойка сделана из темного бетона, который имеет акценты в виде камней. Земляной цвет здесь используется на столешнице, двери ванной и стенах ванной комнаты.
Двери в туалет также зеленые / Фото Dezeen
Также, каждый из прямоугольных столиков здесь оснащен черно-белыми каменными плитами тераццо, созданный в сотрудничестве с местным художником. Также вокруг расставлены черные стулья со спинками.
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Туалет в заведении отличается насыщенным зеленым цветом / Фото Dezeen