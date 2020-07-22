Канадская дизайнерская студия September разработала дизайн ресторана в Ванкувере. Город считается столицей серфинга страны, поэтому в заведении доминируют естественные цвета и пляжные текстуры. Какие еще особенности дизайна ресторана – читайте в материале.

Бар Burrito Kit Kit расположен в городском микрорайоне Кицилано, сообщает Dezeen.

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Этот ресторан мексиканской кухни, где подают тако и буррито в калифорнийском стиле.

Клиент попросил свежее пространство, ссылался на Тофино, канадский город-серфинг, где клиенты живут и начали бизнес,

– рассказали дизайнеры.



Также довольно интересное освещение в заведении / Фото Dezeen

Именно поэтому было решено использовать морские мотивы в дизайне. Обнаженная электрическая проводка здесь проложена по белых потолках и стенах в узорах, которые предназначены имитировать форму океанских волн. Полосы зеленой краски искривляют стены подобными формами.



Стены здесь частично выложены бледно-зелеными кедровыми планками / Фото Dezeen

Барная стойка сделана из темного бетона, который имеет акценты в виде камней. Земляной цвет здесь используется на столешнице, двери ванной и стенах ванной комнаты.



Двери в туалет также зеленые / Фото Dezeen

Также, каждый из прямоугольных столиков здесь оснащен черно-белыми каменными плитами тераццо, созданный в сотрудничестве с местным художником. Также вокруг расставлены черные стулья со спинками.

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Туалет в заведении отличается насыщенным зеленым цветом / Фото Dezeen