Американский дизайнер Джером Байрон создал и представил серию разноцветных табуретов из железобетона и стекловолокна. Стулья получили различную форму и окраску.

Технология позволила разработчику легко изготавливать различные формы со стульев, сообщает Dezeen.

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Стулья доступны в оттенках синего, желтого, розового и фиолетового. В процессе изготовления готовую пигментированную суспензию заливают в резиновые формы, где она высыхает.

Пока стулья доступны только в 4 цветах / Фото Dezeen

Сырье похоже на бетон, однако легче классической смеси цемента с песком.

Мебель из бетона Байрон завершил еще в 2018 году, однако представил ее только сейчас. Кроме стульев в коллекцию входит 24-килограммовая лавка, высокий табурет, который весит около 18 килограммов, и 15-килограммовый низкий стул.

Единственный минус бетонной мебели – она довольно тяжелая / Фото Dezeen

Дизайнер уверяет, что стулья очень прочные, поэтому будут служить владельцам в течение долгого времени.

Процесс изготовления мебели довольно хлопотный / Фото Dezeen

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Несмотря на то, что выбор оттенков пока ограничен, дизайнер готов изготавливать стулья в других цветах.