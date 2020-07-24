Этот дом расположен возле большого парка на участке площадью 1 гектар. При строительстве жилья архитекторы использовали найденные на месте куски дерева, стекла и камня. В дом гармонично интегрированы деревья, а интерьер отличается ярким желтым цветом.

Сам дом имеет площадь 350 квадратных метров, а время строительства заняло около трех месяцев, сообщает Archdaily.

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По словам архитекторов, им не хотелось серьезно влиять на ландшафт участка, поэтому каждый шаг плана был четко спланирован.

Дом будто "утонул" в лесу / Фото Archdaily

Дерево использовали как основной строительный материал почти во всем доме, а стекло является одной из важнейших составляющих проекта.

Кухня в доме полностью выполнена в желтом цвете / Фото Archdaily

В интерьере дома доминирует яркий желтый цвет, а полы, потолки и мебель здесь в основном деревянные. Рядом есть небольшой гараж, вход в который решили раскрасить, чтобы добавить хаоса в ландшафт.

Владельцы являются фанатами рок-музыки / Фото Archdaily

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