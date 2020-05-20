Жилье священнослужителя – как выглядит восстановленный дом священника в Испании: фото

В 60-х годах в этом доме жил священник. К сожалению, в первоначальном варианте дом не сохранился, поэтому дизайнеры решили восстановить дом на основе разрушенных стен старой конструкции.

Команда дизайнеров решила восстановить старую часть города Ридаура, что в Испании. А все для того, чтобы осовремененные дома получили вторую жизнь, пишет издание Archdaily.

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Авторы проекта полностью реорганизовали планировку дома, разделив его на две части: основную с выходом на крышу, и вторичную – она заканчивается на уровне с землей.



В интерьере дома нет ничего лишнего / фото: Archdaily

Каменную основу, то есть стены, архитекторы оставили. Зато полностью перекроили цокольный этаж – теперь здесь можно почитать книгу или отдохнуть вечером.



В доме много зон для отдыха / фото: Archdaily

Главным требованием было построить дом, чтобы его владельцы могли комфортно проживать там после выхода на пенсию.



Террасу обустроили для комфорта пожилых людей / фото: Archdaily

Вот почему пространство дома состоит из читальных уголков возле камина, скамейки у входа, детских рисунков или двора с зелеными насаждениями.

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