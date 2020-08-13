Квартира, в которой можно почувствовать бриз океанической волны и насладиться шумом воды. Минималистичный дизайн презентовали испанские архитекторы. В дизайне квартиры преобладают пастельные тона и много света, а также кубическая стеклянная терраса.

Пол из линолеума довольно теплый, а также он довольно неплохо поглощает посторонний шум. Наряду с высокоэффективными оконными рамками, терраса – это оазис спокойствия посреди квартиры, пишет издание Archdaily.

Читайте также: Стул, который изготавливается за 1 минуту: новая разработка из Италии – фото

Серый цвет стен навевает покой и дарит уют. Старые внутренние перегородки снесли и заменили на шторку.

Дизайнерская квартира расположена в обычном жилом доме / Фото Archdaily

Но если открыть эту штору, можно полностью изменить пространственное восприятие квартиры, сделав ее визуально больше, чем 50 квадратных метров. Большая гостиная, интимная спальня, спальня для гостей и обеденная зона.

Предыдущие стены удалось снести и увеличить пространство / Фото Archdaily

Постоянно меняющейся средиземноморский свет фильтруется, когда он попадает в квартиру и взаимодействует со шторами.

Окна на всю высоту сменили квартиру до неузнаваемости / Фото Archdaily

Разрываясь с его контекстом, акустически отделяя себя и переводя взгляд на взгляды, ощущения переносят куда-то другое.