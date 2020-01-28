Знаковые жилые дома Кремниевой долины по мнению дизайнера – фото

Известный во всем мире технологический центр Силиконовая долина является местом расположения многих необычных жилых домов. Климат в Калифорнии способствует строительству легкого жилища с большими окнами и внешним бассейном.

Американская репортерша Бриджит Когли предлагает несколько самых интересных вариантов, пишет Dezeen.

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Дом Пама и Полы



Жилая зона расположена под гаражом / фото: Dezeen

Этот двухэтажный дом встроен в наклонную площадку в предгорьях горы Санта-Крус.

Фирма из Сан-Франциско Craig Steely Architecture разработала проект с гаражом сверху, просторными стеклянными стенами и фиолетовым диваном, встроенным в пол.

Los Altos Residence



Бассейны на улице есть почти в каждом доме / фото: Dezeen

Пенсильванская фирма Bohlin Cywinski Jackson построила дом в Лос-Альтосе. Резиденция обита деревом и обустроена во дворе бассейном и отдельным гостевым домом и садом.

Waverly House



Большие окна – модно по всему миру / фото: Dezeen

Дом расположен в городе Пало-Альто в нескольких кварталах от жилища покойного генерального директора Apple Стива Джобса.

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Tree House



Такое жилье можно иметь только в местностях с субтропическим климатом / фото: Dezeen

Еще один дом в Пало-Альто – это линейная собственность фирмы Aidlin Darling Design.

Проект обшит листами красного дерева и вечнозелеными дубами, а также имеет несколько открытых пространств.

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