Золотые шкафы и яркие цвета: пример очаровательного интерьера дома для большой семьи из Испании
Квартира под названием "Волшебная коробка" занимает целый двухэтажный дом в городе Виладеканс и служит жильем для супружеской пары и двух маленьких дочерей. Детям решили отдать огромную комнату, которая разделена на две части с помощью позолоченного шкафа.
Ранее пара жила в одном доме с родителями женщины, но после их смерти первый этаж отдали дочерям, сообщает Dezeen.
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Именно поэтому большинство пространства из 110 квадратных метров нижнего уровня сегодня занимает комната дочерей. Именно эту часть дома разделяет перегородка в виде позолоченного шкафа. Высота перегородки здесь более двух метров, а оформлена она панелями из блестящей золотой латуни.
Шкафы имеют "тайный проход" посередине / Фото Dezeen
Девочки могут переходить между комнатами друг друга, используя "тайный проход" в шкафу.
На самом деле шкаф отделан латунью / Фото Dezeen
Что касается другой части дома, то дизайнеры использовали разнообразные материалы и цвета, чтобы зонировать различные пространства.
Так выглядит ванная комната в доме / Фото Dezeen
Например, белый микроцемент был нанесен на пол ванной комнаты и коридоров, в противовес дубовой доске в других комнатах.
В целом комнаты здесь белого цвета / Фото Dezeen
Угол гостиной частично окрашен в красный, а широкими полосами оранжевого цвета решили офрмить двери спален девочек. Одну из стен на кухне также решили покрасить в яркий цвет – голубой.
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Кухня выполнена в минималистическом стиле / Фото Dezeen
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