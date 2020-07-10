Квартира под названием "Волшебная коробка" занимает целый двухэтажный дом в городе Виладеканс и служит жильем для супружеской пары и двух маленьких дочерей. Детям решили отдать огромную комнату, которая разделена на две части с помощью позолоченного шкафа.

Ранее пара жила в одном доме с родителями женщины, но после их смерти первый этаж отдали дочерям, сообщает Dezeen.

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Именно поэтому большинство пространства из 110 квадратных метров нижнего уровня сегодня занимает комната дочерей. Именно эту часть дома разделяет перегородка в виде позолоченного шкафа. Высота перегородки здесь более двух метров, а оформлена она панелями из блестящей золотой латуни.



Шкафы имеют "тайный проход" посередине / Фото Dezeen

Девочки могут переходить между комнатами друг друга, используя "тайный проход" в шкафу.



На самом деле шкаф отделан латунью / Фото Dezeen

Что касается другой части дома, то дизайнеры использовали разнообразные материалы и цвета, чтобы зонировать различные пространства.



Так выглядит ванная комната в доме / Фото Dezeen

Например, белый микроцемент был нанесен на пол ванной комнаты и коридоров, в противовес дубовой доске в других комнатах.



В целом комнаты здесь белого цвета / Фото Dezeen

Угол гостиной частично окрашен в красный, а широкими полосами оранжевого цвета решили офрмить двери спален девочек. Одну из стен на кухне также решили покрасить в яркий цвет – голубой.

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Кухня выполнена в минималистическом стиле / Фото Dezeen