Зона для барбекю дома: техника безопасности, плюсы и минусы такого выбора

Зоны для барбекю сегодня часто оборудованы полноценной кухней, столовой и зоной отдыха. Однако вариантов обустройства таких зон много и те варьируются лишь от ваших желаний и финансовых возможностей. Как соблюсти технику безопасности при установке зоны для барбекю, а также каковы плюсы и минусы таких пространств – в нашем материале.

Такие зоны бывают открытого и закрытого типа. Можно поставить столешницу для нарезки мяса и овощей или же сделать зону отдыха миниатюрной, если у вас банально нет места на участке.

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Плюсы и минусы зон для барбекю

Преимущества



Зона барбекю может быть многофункциональным пространством / фото: Pinterest

возможность разведения огня в любое время;

комфортный отдых на природе в любое время;

возможность приготовления пищи на естественном огне и под открытым небом;

простота эксплуатации;

добавляет эстетичности загородному участку.

Недостатки



В этом случае дерево на приемлемом расстоянии / фото: House Design

трудоемкий процесс работы;

высокий риск пожарной опасности.

Даже если вы уверены в надежности сооружения и собственной компетенции – температура в печи и вокруг нее во время приготовления пищи будет очень высокой. При таких условиях вероятность пожара возрастает в несколько раз.

Правила противопожарной безопасности для барбекю-зон



Комфортная зона для барбекю должна быть безопасной / фото: Modernplace

удаленность от кустов на расстоянии 2 – 3 метров;

удаленность от крон деревьев на расстоянии 1,5 – 2 метра;

отсутствие легковоспламеняющихся материалов на расстоянии 1,5 – 2 метра;

конструкция зоны для барбекю вокруг открытого огня должна быть изложена пожаробезопасным материалом;

вся конструкция должна быть обработана термостойкими веществами.

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Также рекомендуется размещение зон для барбекю как можно дальше от других сооружений. Если возгорание таки произойдет, то ваш дом не пострадает.

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