Зона для барбекю дома: техника безопасности, плюсы и минусы такого выбора
Зоны для барбекю сегодня часто оборудованы полноценной кухней, столовой и зоной отдыха. Однако вариантов обустройства таких зон много и те варьируются лишь от ваших желаний и финансовых возможностей. Как соблюсти технику безопасности при установке зоны для барбекю, а также каковы плюсы и минусы таких пространств – в нашем материале.
Такие зоны бывают открытого и закрытого типа. Можно поставить столешницу для нарезки мяса и овощей или же сделать зону отдыха миниатюрной, если у вас банально нет места на участке.
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Плюсы и минусы зон для барбекю
Преимущества
Зона барбекю может быть многофункциональным пространством / фото: Pinterest
- возможность разведения огня в любое время;
- комфортный отдых на природе в любое время;
- возможность приготовления пищи на естественном огне и под открытым небом;
- простота эксплуатации;
- добавляет эстетичности загородному участку.
Недостатки
В этом случае дерево на приемлемом расстоянии / фото: House Design
- трудоемкий процесс работы;
- высокий риск пожарной опасности.
Даже если вы уверены в надежности сооружения и собственной компетенции – температура в печи и вокруг нее во время приготовления пищи будет очень высокой. При таких условиях вероятность пожара возрастает в несколько раз.
Правила противопожарной безопасности для барбекю-зон
Комфортная зона для барбекю должна быть безопасной / фото: Modernplace
- удаленность от кустов на расстоянии 2 – 3 метров;
- удаленность от крон деревьев на расстоянии 1,5 – 2 метра;
- отсутствие легковоспламеняющихся материалов на расстоянии 1,5 – 2 метра;
- конструкция зоны для барбекю вокруг открытого огня должна быть изложена пожаробезопасным материалом;
- вся конструкция должна быть обработана термостойкими веществами.
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Также рекомендуется размещение зон для барбекю как можно дальше от других сооружений. Если возгорание таки произойдет, то ваш дом не пострадает.
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